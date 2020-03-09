ЦСКА
РПЛ
Ильзат Ахметов
Вадим Карпов
Ростов
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#ЦСКА #РПЛ #Ростов #Вадим Карпов #Ильзат Ахметов

«Если это красная, то Азмун на Облякове заработал 5 лет лагерей». Удаления ЦСКА – котел эмоций и отсылки с кармой

09 марта, 15:33

В матче с «Ростовом» ЦСКА отхватил две прямые красные карточки и два пенальти:

1. Когда Ахметов завалил в штрафной площади Шомуродова. Пенальти не реализовал Еременко, а Ахметов в раздевалке на эмоциях шарахнул по двери.

СКРИНШОТ С ТРАНСЛЯЦИИ НА КАНАЛЕ «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

2. Когда Карпов в штрафной площади зацепил ногами и уронил Попова. Судья Безбородов несколько минут советовался с помощниками, удалил Карпова и поставил пенальти. Удар реализовал сам Попов, а Фернандес получил желтую карточку из-за несогласия с решением арбитра.

СКРИНШОТ С ТРАНСЛЯЦИИ НА КАНАЛЕ «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Два удаления – несогласие, эмоции и параллели с прошлыми инцидентами:

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Все фото: ФК «Ростов»
Сплошные вопросы
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