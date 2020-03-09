«Если это красная, то Азмун на Облякове заработал 5 лет лагерей». Удаления ЦСКА – котел эмоций и отсылки с кармой

В матче с «Ростовом» ЦСКА отхватил две прямые красные карточки и два пенальти:

1. Когда Ахметов завалил в штрафной площади Шомуродова. Пенальти не реализовал Еременко, а Ахметов в раздевалке на эмоциях шарахнул по двери.