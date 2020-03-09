Поле «Ростов-Арены» – просто ужас. Говорят, за газоном ухаживали еще в декабре

По данным Gismeteo, температура в Ростове-на-Дону в первой половине декабря держалась на уровне 2-3 градусов, во второй – колебалась от 1 до 7. В январе в среднем 3-4 градуса, в феврале было несколько дней с минус 5-8 градусов, но в конце месяца температура достигала плюс 11 и даже 18 градусов.

В марте за последнюю неделю днем – от 14 до 22 градусов.

«Работы по уходу за газоном начались еще в декабре. Все это время на стадионе шли агрономические процедуры, – рассказала 3 марта руководитель пресс-службы «Ростов-Арены» Марина Рогудеева. – Были проведены аэрация, скарификация, пескование (на поле высыпали 50 тонн песка), подсеивали семена (более 700 кг), вносили различные удобрения и химикаты (более 400 кг).

Также поле подстригали, поливали и подогревали при помощи фитоламп. Когда это было нужно, газон укрывали специальным материалом (он дышит, пропускает воду и свет)».

Рогудеева тогда сообщила, что на поле будет проведен покос травы под в 2,5 см, разметка газона и установка ворот. Издание отметило, что поле находится в удовлетворительном состоянии.

Из-за плохого поля в российском футболе этой весной уже были проблемы. РФС отменила матч Кубка России «Шинник» – «Урал».