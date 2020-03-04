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#Кубок России #Футбол #Урал #Шинник

Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля

04 марта, 17:24

Четвертьфинальный матч «Шинник» – «Урал» по расписанию должен был состояться вечером 4 марта в Ярославле. Перед игрой на стадионе были запланированы различные активности – конкурсы, мастер-классы, концерт.

В срок все это не состоится – РФС перенес матч.

«Урал» утром показал состояние газона в Ярославле.

«Сейчас уже все научились делать поля, даже у нас на Урале газон намного лучше. Не знаю, почему так, все знали, что игра должна состояться в это время, – возмутился президент «Урала» Григорий Иванов. – Но что делать, будем играть. Мы приехали и готовы выходить играть, ничего сделать не можем».

Выходить и играть в этот раз не пришлось:

Негодование Иванова выросло в разы: «Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал». 

Недоволен и тренер «Шинника» Александр Побегалов: «Сейчас вместо игры я занимаюсь организацией тренировки. Я считаю, что можно было играть. Играли и на гораздо более худших полях».

Обидно не только командам и фанатам. Комментатор Дмитрий Дерунец готовился к дебюту на этой игре. Не получилось.

И слова очевидца.

Иванов еще и рассказал подробности: «Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии».

До начала тренировки поле выглядело так:

По «Шиннику» приложилась еще и ФНЛ. Но тут хотя бы нет речи о переносе матча.

«Урал» может отправляться прямо в Сочи – там будет матч РПЛ 8 марта, а в конце следующей недели у клуба еще один выезд – в Санкт-Петербург.

Где и когда будете проведен кубковый матч «Шинник» – «Урал» – станет известно позже. Не исключено, что не в Ярославле.

Все фото: «Урал»
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