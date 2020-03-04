Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля

Негодование Иванова выросло в разы: «Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал».

Недоволен и тренер «Шинника» Александр Побегалов: «Сейчас вместо игры я занимаюсь организацией тренировки. Я считаю, что можно было играть. Играли и на гораздо более худших полях».

Обидно не только командам и фанатам. Комментатор Дмитрий Дерунец готовился к дебюту на этой игре. Не получилось.