Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
Четвертьфинальный матч «Шинник» – «Урал» по расписанию должен был состояться вечером 4 марта в Ярославле. Перед игрой на стадионе были запланированы различные активности – конкурсы, мастер-классы, концерт.
В срок все это не состоится – РФС перенес матч.
«Урал» утром показал состояние газона в Ярославле.
«Сейчас уже все научились делать поля, даже у нас на Урале газон намного лучше. Не знаю, почему так, все знали, что игра должна состояться в это время, – возмутился президент «Урала» Григорий Иванов. – Но что делать, будем играть. Мы приехали и готовы выходить играть, ничего сделать не можем».
Выходить и играть в этот раз не пришлось:
Негодование Иванова выросло в разы: «Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал».
Недоволен и тренер «Шинника» Александр Побегалов: «Сейчас вместо игры я занимаюсь организацией тренировки. Я считаю, что можно было играть. Играли и на гораздо более худших полях».
Обидно не только командам и фанатам. Комментатор Дмитрий Дерунец готовился к дебюту на этой игре. Не получилось.
И слова очевидца.
Иванов еще и рассказал подробности: «Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии».
До начала тренировки поле выглядело так:
По «Шиннику» приложилась еще и ФНЛ. Но тут хотя бы нет речи о переносе матча.
«Урал» может отправляться прямо в Сочи – там будет матч РПЛ 8 марта, а в конце следующей недели у клуба еще один выезд – в Санкт-Петербург.
Где и когда будете проведен кубковый матч «Шинник» – «Урал» – станет известно позже. Не исключено, что не в Ярославле.