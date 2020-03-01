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#коронавирус

Говорят, сотрудник РФС заболел коронавирусом. Что об этом известно

01.03.2020 21:20

Телеграм-канал Baza опубликовал информацию, что в Москве положили в больницу Давида Берова – сотрудника РФС и футболиста любительской команды «Мегамужики». По словам его соседа по палате Аслана Субханкулова, у Берова диагностировали коронавирус.

Беров недавно вернулся из Милана. В Италии, по информации разных источников, зафиксировано от 650 до 1049 случаев заражения коронавирусом.

Аслан Субханкулов рассказывает, что недавно Берова перевели в отдельную палату – анализы подтвердили факт заражения.

Тот же источник (канал Baza) пишет, что Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Берова направлены в новосибирский научно-исследовательский институт «Вектор», который вынесет окончательный вердикт.

Подтверждение коронавируса проходит в три этапа: 1) врачи-инфекционисты 2) специалисты Роспотребнадзора 3) «Вектор».

Давид Беров второй справа сверху

Опровержения

• РФС подтвердила, что из один из сотрудников, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы. Но опровергла факт заражения: «Нахождение в стационаре является профилактическим и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет».

• Российские власти не подтверждают информацию о первом заражении коронавирусом в Москве. Опервативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил:

«На сегодняшний день в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен».

• Брат Давида Отари Беров также не подтверждает заражения: «Пока я могу сказать только, что мой брат сдает анализы, и они показывают каждый час разные результаты, говорить о чем-то конкретном нельзя».

• Одноклубник Давида Берова журналист Дмитрий Егоров в твиттере написал: «Пацаны, 80 процентов, что пишут о Давиде, Мегамужиках и коронавирусе – неправда

• Сам Беров рассказал «МБХ медиа», что с ним все в порядке: «Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтвержден. Главврач не просил никого обманывать, наоборот сказал говорить все как есть. Так что это неправда».

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Все фото: ЛФЛ
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