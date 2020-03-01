Говорят, сотрудник РФС заболел коронавирусом. Что об этом известно

Телеграм-канал Baza опубликовал информацию, что в Москве положили в больницу Давида Берова – сотрудника РФС и футболиста любительской команды «Мегамужики». По словам его соседа по палате Аслана Субханкулова, у Берова диагностировали коронавирус.

Беров недавно вернулся из Милана. В Италии, по информации разных источников, зафиксировано от 650 до 1049 случаев заражения коронавирусом.

Аслан Субханкулов рассказывает, что недавно Берова перевели в отдельную палату – анализы подтвердили факт заражения.

Тот же источник (канал Baza) пишет, что Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Берова направлены в новосибирский научно-исследовательский институт «Вектор», который вынесет окончательный вердикт.

Подтверждение коронавируса проходит в три этапа: 1) врачи-инфекционисты 2) специалисты Роспотребнадзора 3) «Вектор».