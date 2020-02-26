Коронавирус накрывает Италию: главный матч пройдет без зрителей, фанаты приходят в масках на ЛЧ

В Италии заболели коронавирусом уже 374 человека, число смертей – 12. Обе цифры продолжают расти. Серьезнее всего от коронавируса страдают пожилые люди, у которых и без него есть хронические заболевания. Многие заболевшие живут в областях Ломбардия и Венето на севере Италии.

Власти опасаются дальнейшего распространения болезни, поэтому принимают меры. Все они серьезно сказываются на итальянском спорте.