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Коронавирус накрывает Италию: главный матч пройдет без зрителей, фанаты приходят в масках на ЛЧ
26 февраля, 17:00
В Италии заболели коронавирусом уже 374 человека, число смертей – 12. Обе цифры продолжают расти. Серьезнее всего от коронавируса страдают пожилые люди, у которых и без него есть хронические заболевания. Многие заболевшие живут в областях Ломбардия и Венето на севере Италии.
Власти опасаются дальнейшего распространения болезни, поэтому принимают меры. Все они серьезно сказываются на итальянском спорте.
- Из-за коронавируса уже переносили несколько матчей со всех дивизионов чемпионата Италии. Из прошлого тура Серии А отложили сразу четыре игры. В их числе был матч «Интер» – «Сампдория» и встреча с участием «Аталанты». Все это влияет на таблицу.
- «Интеру» вообще достается больше остальных. Его домашняя игра против «Лудогорца» в Лиге Европы пройдет без зрителей. Это решение пришло от итальянских руководителей и УЕФА. На игру «Наполи» и «Барселоны» фанатов пустили (они даже красиво спели), но многие из них пришли на трибуны в масках.
- В новом туре Серии А переносов пока нет, но сразу шесть матчей пройдут без зрителей. Пострадал антураж матча «Ювентуса» и «Интера» – соперников за лидерство в чемпионате Италии. Возможна ситуация, когда чемпионат вообще приостановят.
- Клубы закрывают даже собственные музеи. На стадионе «Сан-Сиро» теперь нет футбола ни в каком варианте – нельзя посмотреть даже на прошлые трофеи «Милана». Музей Casa Milan закрылся минимум до 1 марта.
- Все это касается не только футбола. В итальянском Ассизи отменили европейский форум, который проводит Международная ассоциация любительского бокса AIBA. Из-за угрозы коронавируса переносили теннис, регби и баскетбол. Ferrari ограничили доступ к своему заводу на севере Италии для тех, кто был в регионах заражения.
- Ситуация внутри Италии осложняет проведение спортивных соревнований даже за пределами страны. В Кубке шести наций по регби 7 марта пройдет игра Ирландия – Италии. Официально она состоится в Дублине, но Ирландия добивается переноса из-за возможного наплыва итальянских фанатов.
Из-за распространения коронавируса под угрозу попало проведения Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Окончательного решения пока нет, но если до мая ситуация не стабилизируется, то возможна отмена соревнований. BBC вообще ведет онлайн, где каждый день отслеживает все отмены и переносы соревнований. Следить можно тут – набралось уже достаточно.
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