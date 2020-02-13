«МЮ» арендовал игрока из Китая и сразу же закрыл его на карантин из-за риска коронавируса
Перед самым закрытием трансферного окна «МЮ» оформил аренду Одиона Игало. Клуб за этот переход раскритиковали по разным пунктам – от возраста до уровня футболиста и лиги, из которой его арендовали.
Что мы знали о нем при переходе:
- Игало – центрфорвард, ему 30 лет;
- Он – первый нигериец в истории «МЮ»;
- Провел последние три года в чемпионате Китая.
За эти три сезона Игало забил 46 мячей в «Чанчуни» и «Шанхае Шеньхуа», прошлым летом выиграл бронзовую медаль на Кубке Африки. «МЮ» заинтересовался им из-за травмы Маркуса Рэшфорда и арендовал его до конца июня 2020 года. 1 февраля клуб сообщил о переходе Игало.
Через неделю Оле-Гуннар Сульшер объявил, что в числе отправившихся на сбор в Испании футболистов Игало нет. Причина: из-за ситуации с коронавирусом в Китае его могут не пустить обратно в Англию. Тренер даже нашел здесь позитивный момент: поработает по индивидуальной программе, быстрее адаптируется к стране (хотя Игало уже играл несколько лет в Англии за «Уотфорд»).
Игало не играл два месяца в официальных матчах. В Англии он стал работать с тренером по физподготовке и тренироваться со сборной Великобритании по тхэквондо, которая выступит на Олимпиаде-2020. Футболист интенсивно тренируется, чтобы уже в следующем матче АПЛ сыграть за «МЮ» (а матч важный, соперник – «Челси»).
The Times сообщил, что «МЮ» посадил Игало на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Считается, что инкубационный период вируса составляет две недели, так что по их истечении после приезда из Китая футболист сможет тренироваться с одноклубниками.
Игало пока еще не тренировался на базе клуба в Каррингтоне. Двухнедельный срок как раз должен пройти к игре с «Челси» 17 февраля, поэтому в ней не исключен дебют новичка. Сульшер подтвердил: «Он собирается с нами в Лондон. Мы хотим внедрить его как можно быстрее – он отчаянно хочет сыграть за нас». Игало – болельщик «МЮ» с детства, есть фотоподтверждение.
Пока что история с коронавирусом мешает ему полноценно присоединиться к команде. В мире ситуация ухудшается ежедневно. На 13 февраля заражено около 60 тысяч человек. Погибли от него 1369 человек.