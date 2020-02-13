«МЮ» арендовал игрока из Китая и сразу же закрыл его на карантин из-за риска коронавируса

Перед самым закрытием трансферного окна «МЮ» оформил аренду Одиона Игало. Клуб за этот переход раскритиковали по разным пунктам – от возраста до уровня футболиста и лиги, из которой его арендовали.

Что мы знали о нем при переходе:

Игало – центрфорвард, ему 30 лет;

Он – первый нигериец в истории «МЮ»;

Провел последние три года в чемпионате Китая.

За эти три сезона Игало забил 46 мячей в «Чанчуни» и «Шанхае Шеньхуа», прошлым летом выиграл бронзовую медаль на Кубке Африки. «МЮ» заинтересовался им из-за травмы Маркуса Рэшфорда и арендовал его до конца июня 2020 года. 1 февраля клуб сообщил о переходе Игало.