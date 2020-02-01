Помогал вдовам, открыл приют, стерпел угрозы после ЧМ. Что за удивительный трансфер оформляет «МЮ»

• Игало много денег тратит на благотворительность. Об этом он рассказывал еще четыре года назад, когда играл за «Уотфорд». «Семья – номер один для меня, – говорил футболист, – но я также высылаю пожертвования нуждающимся, так как сам рос в бедности. Я шлю деньги детям, школам, забочусь о 45 вдовах, женщинах, у которых нет мужей. И пытаюсь создать благотворительную организацию.

Я знаю, что такое не иметь денег, сейчас у меня порядок с ними, но трачу лишь на то, что нужно, не выходя за пределы».

В 2017 году Игало открыл приют в своем родном городе – Ижегуне. Он потратил на строительство примерно миллион фунтов. Там размещаются от 30 до 40 детей, есть отдельные помещения для мальчиков и девочек. За ними присматривают, пока им не исполнится 18 лет.

Вот так все развивалось: