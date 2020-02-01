Помогал вдовам, открыл приют, стерпел угрозы после ЧМ. Что за удивительный трансфер оформляет «МЮ»
Суперсенсационных переходов зимой не случилось. Не было даже сенсационных. Но самый интригующий оформлялся в ночь на 1 февраля. «Манчестер Юнайтед» подписал Одиона Игало.
На 2:30 ночи по Москве официально «МЮ» о трансфере не объявлял, но в нем уверены известные инсайдеры. Например, Давид Орнштейн (The Athletic). Подтверждает переход и Sky Sports.
Что мы вообще знаем об этом футболисте.
• Ему 30 лет, и он – нигериец. Первый в истории «МЮ». Его позиция – центрфорвард.
• Условия трансфера – аренда до конца сезона без опции выкупа. В Англию он прибудет на днях.
• По информацииTransfer News, Игало ради «МЮ» не стал рассматривать предложения «Тоттенхэма» и «Интера», так как с детства болел за «МЮ», а кумирами была пара форвардов Коул-Йорк. В это вполне можно поверить.
Например, тут Игало в майке «МЮ»:
• В начале европейской карьеры Игало играл за норвежский «Люн», потом, принадлежав «Удинезе», скитался по арендам (например, пять сезонов в «Гранаде»), понабил в «Уотфорде» 35 голов за два сезона, но в третьем выжал из себя всего один и уехал на три года в Китай.
• В Китае играл за «Чанчунь» (седьмое место, а потом вылет) и «Шанхай Шеньхуа» (13-е место). За высокие места не боролся, зато забивал исправно – 46 мячей в лиге за три года. Неплохо?
• У Игало есть бронза Кубка Африки в составе сборной Нигерии, он заработал ее прошлым летом. А позапрошлым – играл за нигерийцев на полях Калининграда, Волгограда и Санкт-Петербурга на ЧМ-2018. Правда, выходил исключительно на замену и ничем толком не запомнился. А после турнира получал кучу угроз.
• Игало много денег тратит на благотворительность. Об этом он рассказывал еще четыре года назад, когда играл за «Уотфорд». «Семья – номер один для меня, – говорил футболист, – но я также высылаю пожертвования нуждающимся, так как сам рос в бедности. Я шлю деньги детям, школам, забочусь о 45 вдовах, женщинах, у которых нет мужей. И пытаюсь создать благотворительную организацию.
Я знаю, что такое не иметь денег, сейчас у меня порядок с ними, но трачу лишь на то, что нужно, не выходя за пределы».
В 2017 году Игало открыл приют в своем родном городе – Ижегуне. Он потратил на строительство примерно миллион фунтов. Там размещаются от 30 до 40 детей, есть отдельные помещения для мальчиков и девочек. За ними присматривают, пока им не исполнится 18 лет.
Вот так все развивалось:
Потрясающий парень. Поболейте за него персонально.