Как же дико много тратит «Герта». Но новый владелец не скрывает: футбол для него – лишь бизнес
Внезапно Бундеслига стала таким богатым чемпионатом, что даже ее 13-я (в таблице) команда способна вывалить 111 миллионов за сезон?
Конечно, нет. Но траты «Герты» очень непривычны.
Компания Tennor Holding приобрела 49,9% акций. В клубе хотят регулярно бороться за место в Лиге чемпионов, чуть позже – за титул и за признание в Европе.
Как все было раньше, как к этому пришло?
20 лет назад была радость для фанатов. «Герта» стабильно играла в еврокубках, однажды даже привозила Лигу чемпионов с соперниками в лице «Челси», «Милана» и «Барселоны». Далеко не заходила, но нервы трепала всем подряд, а в чемпионате крайне редко выпадала из топ-6.
2010-е – другая история. Лишь два сезона в Лиге Европы – оба отвратительные, из Бундеслиги целых два вылета, к концу десятилетия – статус малоинтересного середняка. В сезоне-2018/19 «Герта» скучно финишировала 11-й, новый начала с тренером-новичком (Анте Чович никогда не тренировал на высшем уровне) и сразу же запомнилась серией дурацких ошибок в первых играх.
В какой-то момент «Герта» наладила результаты, но осенью проиграла пять матчей подряд. Особо возмутили 0:4 от бьющегося за выживание «Аугсбурга», после чего в отставку отправили Човича. Чтобы оценить весь масштаб нелепости: когда последний раз вы видели, чтобы голкипер в одной атаке и пропустил гол, и удалился?
На замену Човичу выписали Юргена Клинсманна, с которым «Герта» набрала в семи матчах 11 очков (например, обыграла «Байер» и сыграла вничью с одним из лидеров – Гладбахом). «Герта» подтянулась – от зоны вылета уже плюс семь, но до еврокубков далековато, а стабильности так и нет.
Фанаты готовы ждать благодаря летней сделке, которая стала одной из крупнейших в немецком футболе. 49,9% акций теперь владеет компания Tennor Holding, которая принадлежит Ларсу Виндхорсту (изначально было 37,5%, докупил в ноябре). Школьником он собирал компьютеры, а в 17 лет основал свою фирму по продаже IT-продукции в Германии.
Дальше – развитие бизнеса, участие в экономическом форуме в Давосе, общие дела с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем и состояние в размере трех миллиардов евро к сегодняшнему дню. Виндхорст не всегда был удачливым бизнесменом. Он обанкротился в 2003 году, снова разбогател и вскоре чуть не угодил в тюрьму. Человек с девятью жизнями – так говорят про Виндхорста и его способность успешно возвращаться.
А он футбол-то любит?
Совсем наоборот. Виндхорст честно рассказал в интервью Spiegel: фанатом футбола он никогда не был, покупка – исключительно бизнес, и тут есть возможность заработать, так как экономическое развитие футбольных клубов в восемь раз опережает экономический рост страны. Он сравнивает с «Герту» с «ПСЖ» – она получает 50 миллионов евро от рекламы и продажи еды и напитков на домашних матчах, а парижане – 200 миллионов. И считает, что здесь есть серьезный потенциал для роста.
В общем, мотив покупки – зарабатывать деньги, но у Виндхорста есть понимание, что для доходов поначалу понадобятся серьезные расходы. Бизнесмен к этому готов, и он верит, что потенциальные доходы могут исчисляться гигантскими суммами.
Что сейчас происходит – вы уже видели на картинке. Летом «Герта» классно укрепилась, купив Лукебакио, который привозит 5+4 по гол плюс пас за 18 матчей и иногда кладет безумные голы:
А зимой «Герта» вывалила 78 миллионов евро на четверых футболистов. Аргентинский опорник Аскасибар, молодой форвард Кунья из «Лейпцига», 27-миллионный Пентек из «Милана», еще 25 млн за Тузара, который перейдет летом из «Лиона». Ничего себе масштаб для клуба, который еще пару лет назад бил собственный рекорд, покупая Дэви Зельке за какие-то восемь миллионов.
В этом сезоне не слишком важно, какое место займет команда, ясно, что показательным будет следующий – там «Герта» должна обрести какой-то весомый результат и уж наверняка выйти в еврокубки. Поможет ей в этом новый тренер (Юрген Клинсманн пересядет в совет директоров), а еще клуб готовится строить стадион, поскольку берлинский «Олимпиаштадион» великоват, несовременен, да еще и совсем не принадлежит «Герте».
Ну хорошо, банально понапихали денег. Тогда почему «Герта» – такой интересный проект?
Во-первых, всегда интересно в таких случаях смотреть за большими трансферами – по какому принципу переходят люди, есть ли вообще этот принцип и сколько покупок в итоге себя оправдают. Во-вторых, под денежные клубы обычно приходят известные тренеры – любопытно, кто будет здесь и как себя проявит (говорят, «Герту» летом возглавит Нико Ковач).
В-третьих, «Баварии» уже несколько сезонов дерзит «Лейпциг», а тут еще и гладбахская «Боруссия» нагло лидировала, для Бундеслиги хоть какая-то интрига – уже радость. Если сюда впишется еще и «Герта» – будет польза для всех.
Наконец, в-четвертых. Владелец здесь не скрывает, что его интересует только финансовая выгода. Она же возможна исключительно в успешных клубах. Насколько грамотными будут стратегия и ее выполнение – новая классная загадка для немецкого футбола.