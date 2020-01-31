Как же дико много тратит «Герта». Но новый владелец не скрывает: футбол для него – лишь бизнес

Компания Tennor Holding приобрела 49,9% акций. В клубе хотят регулярно бороться за место в Лиге чемпионов, чуть позже – за титул и за признание в Европе.

Как все было раньше, как к этому пришло?

20 лет назад была радость для фанатов. «Герта» стабильно играла в еврокубках, однажды даже привозила Лигу чемпионов с соперниками в лице «Челси», «Милана» и «Барселоны». Далеко не заходила, но нервы трепала всем подряд, а в чемпионате крайне редко выпадала из топ-6.

2010-е – другая история. Лишь два сезона в Лиге Европы – оба отвратительные, из Бундеслиги целых два вылета, к концу десятилетия – статус малоинтересного середняка. В сезоне-2018/19 «Герта» скучно финишировала 11-й, новый начала с тренером-новичком (Анте Чович никогда не тренировал на высшем уровне) и сразу же запомнилась серией дурацких ошибок в первых играх.