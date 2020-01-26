Два гола с центра поля за один вечер. Посмотрите их здесь
Из-за доминирования России в фигурном катании мы упустили интересное в футболе. Исправляемся: два вечерних матча из Бундеслиги и Серии А запомнились необычными голами. В обоих вратари далеко выбегали из ворот, а соперники ловили их дальними ударами. Момент с Иличичем показывали тут, но вбросим и сюда – он заслуживает отдельной характеристики.
За 17 матчей Серии А этого сезона Иличич повторил лучшее карьерное достижение по количеству голов в чемпионате. Сейчас у него 13 голов и четыре ассиста – все с игры. В сезоне-2015/16 Иличич уже показывал похожую результативность, но был в «Фиорентине» исполнителем пенальти. Тогда он забил 13 голов (7 – с одиннадцатиметровых) и отдал шесть голевых пасов.
«Моей первой идеей был удар по воротам. Видел, что соперники еще не расположились правильно, поэтому пробил. И мяч зашел. Мне повезло, но это и нужно в футболе», – рассказал сам Иличич о моменте с необычным ударом. В начале января Иличича признали игроком года в Словении. В Италии он играет уже десятый сезон – и в каждом забивает минимум пару голов.
Менхенгладбахская «Боруссия» играла с «Майнцем» (3:1). Фаворит ожидаемо победил, но один из голов – отдельное чудо. Вратарь «Майнца» Центнер далеко вышел из ворот и отбросил мяч к центру. Там его подхватил полузащитник Нойхаус, развернулся и пробил. Центнер уже добежал до линии, но не потащил – так «Боруссия» забила третий мяч в матче.
«Я думал, что вратарь не сможет вернуться на линию так быстро. Сначала мяч был у меня на левой ноге, затем я оперативно развернулся и попытался быстро пробить по воротам. Очень рад, что в итоге мяч залетел так хорошо», – потом поделился впечатлениями Нойхаус. Интересно, что в этом сезоне Нойхаус забил только два гола и один раз отдал голевую передачу.
«Боруссия» напомнила, что для Нойхауса это не первый подобный мяч. Здесь посмотрите момент из матча за «Мюнхен-1860». На тренировках Нойхаус тоже тренирует подобные удары. Извините, легальное видео гола Нойхауса в ворота «Майнца» мы пока не нашли – добавим позже. Смотрите этот момент по кадрам:
А вот и видео из обзора тура с ютуб-канала «Матч ТВ». Наслаждайтесь!