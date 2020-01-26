Два гола с центра поля за один вечер. Посмотрите их здесь

Из-за доминирования России в фигурном катании мы упустили интересное в футболе. Исправляемся: два вечерних матча из Бундеслиги и Серии А запомнились необычными голами. В обоих вратари далеко выбегали из ворот, а соперники ловили их дальними ударами. Момент с Иличичем показывали тут, но вбросим и сюда – он заслуживает отдельной характеристики.

За 17 матчей Серии А этого сезона Иличич повторил лучшее карьерное достижение по количеству голов в чемпионате. Сейчас у него 13 голов и четыре ассиста – все с игры. В сезоне-2015/16 Иличич уже показывал похожую результативность, но был в «Фиорентине» исполнителем пенальти. Тогда он забил 13 голов (7 – с одиннадцатиметровых) и отдал шесть голевых пасов.

«Моей первой идеей был удар по воротам. Видел, что соперники еще не расположились правильно, поэтому пробил. И мяч зашел. Мне повезло, но это и нужно в футболе», – рассказал сам Иличич о моменте с необычным ударом. В начале января Иличича признали игроком года в Словении. В Италии он играет уже десятый сезон – и в каждом забивает минимум пару голов.