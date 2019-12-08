Боруссия М
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Маркус Тюрам
Марко Розе
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#Боруссия М #Футбол #Бундеслига #Маркус Тюрам #Марко Розе

Парадоксальное лидерство «Боруссии»: не выделяется звездами и статистикой, но побеждает

08 декабря 2019, 16:29
Александр Плеханов

Менхенгладбахская «Боруссия» лидирует в Бундеслиге. Закрепили лидерство победой над «Баварией», отрыв от которой вырос уже до семи очков. Доминирование по очковым показателям – нормально, но больше «Боруссия» никак не выделяется. По надежности обороны на первом месте идет «Вольфсбург» (14 пропущенных голов), по атаке – «Лейпциг» (39 голов).

«Боруссия» забила 30 мячей, пропустила 16. Ни одного игрока этой команды в первых номерах списка бомбардиров вы не найдете. Голы распределяются так, что за «Боруссию» забили в этом сезоне уже десять разных футболистов. Ассистами вообще отметились 12 – по ним лидирует Тюрам (6).

Вот полное распределение по голам:

  • Маркус Тюрам – 6
  • Бреэль Эмболо – 5
  • Патрик Херманн – 5
  • Алассан Плеа – 4
  • Рами Бенсебайни – 3
  • Денис Закария – 2
  • Оскар Вендт – 2
  • Нико Эльведи – 1
  • Штефан Лайнер – 1
  • Флориан Нойхаус – 1

«Бавария» и «РБ Лейциг» имеют звездных доминантов по голам (Левандовски и Вернер). У дортмундской «Боруссии» выделяются Ройс и Санчо. Менхенгладбахская «Боруссия» поставила себя так, что потеря игрока никак не скажется на ее силе. Любой может заменить любого – новый закон лидерства и качества. Даже личные показатели Маркуса Тюрама (6+6) здесь не выглядят каким-то серьезным достижением.

Тренирует «Боруссию» 43-летний Марко Розе. «Результат показывает, что мы на правильном пути – мы готовы верить в себя в течение 90 минут», – рассказывал Розе после игры с «Баварией». В интервью официальному сайту Бунедслиги Розе подчеркивал, что футбол для него – командная игра. Поэтому здесь и собрали коллектив, где нет яркой звезды, но много качественных игроков.

На таком этапе турнира «Боруссия» в последний раз лидировала в Бундеслиге еще в сезоне-1985/86. Трофей Бундеслиги был еще раньше – в сезоне-1976/77. «В Бундеслиге каждый побеждает каждого. Думаю, что если и есть одна лига, где нет одного фаворита, то это Бундеслига», – рассказывал сам Маркус Тюрам. Сам он в те годы еще не родился, но теперь может стать частью истории.

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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