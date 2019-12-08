Парадоксальное лидерство «Боруссии»: не выделяется звездами и статистикой, но побеждает
Менхенгладбахская «Боруссия» лидирует в Бундеслиге. Закрепили лидерство победой над «Баварией», отрыв от которой вырос уже до семи очков. Доминирование по очковым показателям – нормально, но больше «Боруссия» никак не выделяется. По надежности обороны на первом месте идет «Вольфсбург» (14 пропущенных голов), по атаке – «Лейпциг» (39 голов).
«Боруссия» забила 30 мячей, пропустила 16. Ни одного игрока этой команды в первых номерах списка бомбардиров вы не найдете. Голы распределяются так, что за «Боруссию» забили в этом сезоне уже десять разных футболистов. Ассистами вообще отметились 12 – по ним лидирует Тюрам (6).
Вот полное распределение по голам:
- Маркус Тюрам – 6
- Бреэль Эмболо – 5
- Патрик Херманн – 5
- Алассан Плеа – 4
- Рами Бенсебайни – 3
- Денис Закария – 2
- Оскар Вендт – 2
- Нико Эльведи – 1
- Штефан Лайнер – 1
- Флориан Нойхаус – 1
«Бавария» и «РБ Лейциг» имеют звездных доминантов по голам (Левандовски и Вернер). У дортмундской «Боруссии» выделяются Ройс и Санчо. Менхенгладбахская «Боруссия» поставила себя так, что потеря игрока никак не скажется на ее силе. Любой может заменить любого – новый закон лидерства и качества. Даже личные показатели Маркуса Тюрама (6+6) здесь не выглядят каким-то серьезным достижением.
Тренирует «Боруссию» 43-летний Марко Розе. «Результат показывает, что мы на правильном пути – мы готовы верить в себя в течение 90 минут», – рассказывал Розе после игры с «Баварией». В интервью официальному сайту Бунедслиги Розе подчеркивал, что футбол для него – командная игра. Поэтому здесь и собрали коллектив, где нет яркой звезды, но много качественных игроков.
На таком этапе турнира «Боруссия» в последний раз лидировала в Бундеслиге еще в сезоне-1985/86. Трофей Бундеслиги был еще раньше – в сезоне-1976/77. «В Бундеслиге каждый побеждает каждого. Думаю, что если и есть одна лига, где нет одного фаворита, то это Бундеслига», – рассказывал сам Маркус Тюрам. Сам он в те годы еще не родился, но теперь может стать частью истории.