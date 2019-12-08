Парадоксальное лидерство «Боруссии»: не выделяется звездами и статистикой, но побеждает

Менхенгладбахская «Боруссия» лидирует в Бундеслиге. Закрепили лидерство победой над «Баварией», отрыв от которой вырос уже до семи очков. Доминирование по очковым показателям – нормально, но больше «Боруссия» никак не выделяется. По надежности обороны на первом месте идет «Вольфсбург» (14 пропущенных голов), по атаке – «Лейпциг» (39 голов).

«Боруссия» забила 30 мячей, пропустила 16. Ни одного игрока этой команды в первых номерах списка бомбардиров вы не найдете. Голы распределяются так, что за «Боруссию» забили в этом сезоне уже десять разных футболистов. Ассистами вообще отметились 12 – по ним лидирует Тюрам (6).