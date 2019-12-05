Бундеслига первой в мире протестировала показ футбола в формате 9:16
Немецкая футбольная лига (DFL) объявила об успешном запуске футбольных трансляций для мобильных устройств в специальном формате 9:16. Так пользователям удобнее наблюдать за матчем в вертикальном положении экрана.
С тестовым матчем тоже повезло – «Вердер» в зрелищной игре обыграл «Вольфсбург» 3:2, так что можно было понять ощущения от просмотра в таком формате и при голах, раз в матче их было целых пять.
Вице-президент DFL Андреас Хейден прокомментировал тест: «Мы очень довольны. Как всегда, мы развиваем инновации, основываясь на пожеланиях фанатов. В соцсетях вертикальные видео принимают лучше горизонтальных. Успешный тест в Вольфсбурге обеспечивает хорошую основу для дальнейших размышлений об улучшениях в этой области».
Во время теста передача картинки проводилась при помощи дополнительных технологий, независимых от основного сигнала, были использованы пять дополнительных камер и специально разработанный штатив, что позволило не просто обрезать картинку, а сделать ее максимально полноценной, насколько возможно в этом формате. Испытания провели компании DFL Digital Sports и Sportcast, их итоги будут оценены перед тем как решиться на внедрение технологии для широкой публики.
Разницу в работе с привычным широким форматом и вертикальным объяснил Майк Блуме из Sportcast – как правило, в широкоэкранном режиме объект никогда не держится в центре, а в 9:16 совсем другое дело – нужно держаться середины, чтобы не потерять из виду мяч насколько. Изначально неясно, как правильно располагать камеры, так что тест должен помочь и в этом вопросе.
Это новый шаг DFL. Не так давно лига тестировала небольшую камеру для создания эффекта замедленного движения, а также технологию 5G.