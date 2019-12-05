Бундеслига первой в мире протестировала показ футбола в формате 9:16

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила об успешном запуске футбольных трансляций для мобильных устройств в специальном формате 9:16. Так пользователям удобнее наблюдать за матчем в вертикальном положении экрана.

С тестовым матчем тоже повезло – «Вердер» в зрелищной игре обыграл «Вольфсбург» 3:2, так что можно было понять ощущения от просмотра в таком формате и при голах, раз в матче их было целых пять.

Вице-президент DFL Андреас Хейден прокомментировал тест: «Мы очень довольны. Как всегда, мы развиваем инновации, основываясь на пожеланиях фанатов. В соцсетях вертикальные видео принимают лучше горизонтальных. Успешный тест в Вольфсбурге обеспечивает хорошую основу для дальнейших размышлений об улучшениях в этой области».