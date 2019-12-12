Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили
До этого сезона лишь одной команде удавалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов в своем дебюте в еврокубке – «Ньюкаслу» в 2002-м. В этом сезоне удивила «Аталанта». И да, изначально у нее вообще не было шансов – в трех матчах были поражения с общим счетом 2:11. Дальше – тяжелая ничья с «Манчестер Сити» (1:1), победы над «Динамо» и «Шахтером» и неожиданная сенсация.
Такому громкому успеху «Аталанты» не стоит удивляться. Она уже несколько сезонов стремится к этому.
Главная звезда «Аталанты» – Гасперини. У него бешеный авторитет среди игроков и руководства
В 2016-м «Аталанта» пригасила к себе Джан Пьеро Гасперини, чтобы тот подбросил ее хотя бы в середину турнирной таблицы. Хотя этот переход был под огромным вопросом. В Италии ему не особо везло: в главной команде своей тренерской карьеры («Интер») он провалился, а с середняками («Палермо» и «Дженоа») желаемых результатов он не достиг.
«Аталанта» выиграла конкуренцию за Гасперини у французских, английских и итальянских команд. С тех пор и началось ее стремительный взлет. За сезон она поднялась на четвертую строчку. Через год закончила чемпионат в десятке (на 7-м месте). В сезоне-2018/19 добралась до третьего места и впервые в своей истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.
В мае у итальянских газет была массовая истерия – все мечтали об интервью с Гасперини и все забрасывали его одним и тем же вопросом: «Как вам это удалось?». Гасперини отвечал спокойно: «Попадание в Лигу чемпионов – это то, о чем мы даже и мечтать не могли. С нами прежде никогда такого не случалось, и это то, что мы сделали достойным и ответственным образом. Я думаю, что «Аталанта» в следующем сезоне очень достойно будет выглядеть в ЛЧ».
Гасперини работает в «Аталанте» уже три сезона, и за это время он сконструировал вокруг себя образ человека, которого все слушают, любят и дико уважают. Яркий пример: летом Гасперини пришел к президенту Антонио Перкасси и сказал, что в клубе недостаточно сильных игроков. Так в «Аталанте» оказались Муриэль и перспективный Руслан Малиновский.
Современная «Аталанта» – результат работы стратегии именно Гасперини. До него лидерами команды были футболисты, чей возраст резко перепрыгивал через отметку в 30 лет (Борьелло, Пинилья и другие). Сейчас планка значительно понизилась. Гасперини изначально сказал Перкасси, что только омоложение поможет команде быть конкурентоспособной на фоне убийц из Турина, Неаполя, Милана и Рима. Гасперини убедил функционера в том, что это отобразится не только на результатах, но и на финансовых отчетах (об этом позже).
Планы Гасперини сработали. Взамен он получил безграничное доверие со стороны Перкасси. Когда в прошлом сезоне появились слухи о том, что Гасперини уйдет в «Милан», Перкасси говорил: «Они его не получат. Придется заплатить немаленькую компенсацию. Да и нужно учитывать заинтересованность самого Гасперини – он живет нашей командой на данный момент».
Гасперини научил футболистов любить себя – за все время у него не было жестких конфликтов с игроками. Они даже часто публично кидают ему респекты. Несколько цитат игроков о Гасперини:
• Алехандро Гомес: «Мистер – сердце этой команды. Мне нравится он как тренер. Но я знаю, что могу обратиться к нему с любым вопросом, не связанным с футболом».
• Йосип Иличич: «Гасперини нужен этой «Аталанте». Я пока не представляю, смогла бы «Аталанта» жить и показывать те же результаты, если бы Гасперини ушел. Он – наш лидер».
• Мартин Де Рон: «Мне комфортно работать с ним. Он один, но он всегда подскажет всем, если заметит какие-то неточности. Он великолепный тренер».
Гасперини научил «Аталанту» жить и развиваться в статусе супермаркета для больших клубов
Возвращаемся к тезису об омоложении. В «Ювентусе» Гасперини начинал свою работу именно с молодежных команду – руководство «Юве» увидела в нем невероятное желание работать с молодыми футболистами. Его Гасперини пронес в течение всей тренерской карьеры.
В штабе «Аталанты» на данный момент работают два местных скаута, скауты, прибывшие из «Милана», «Лацио», «Вероны» и «Пескары». Он лично подбирал всех под работу по задуманной стратегии.
С прибытием Гасперини «Аталанта» ориентируется на прогресс молодых игроков и их продажу в другие клубы за большую цену. Возьмем последние трансферные окна (учитываем и летние, и зимние):
- Сезон-2017/18. Бастони, Гальярдини и Конти проданы за 75,6 миллиона евро. Плюс «Аталанта» получила 8 миллионов за аренду Кессье в «Милан».
- Сезон-2018/19. Петанью, Кристанте сдали в аренду с последующим правом выкупа.
- Сезон-2019/20. «Аталанта» с выкупов Кессье, Кристанте и Петаньи получила 57 миллионов. Плюс «Рома» арендовала Манчини за 2 миллиона евро с последующей суммой выкупа в 22 миллиона.
Гасперини комфортно работать в таких условиях. Уже четвертый сезон стратегия приносит «Аталанте» большую часть запланированного на сезон бюджета. Плюс дает определенные результаты. За счет продаж в «Аталанте» этим летом появились Малиновский и Муриэль, которые быстро вписались в состав, а последние два уже стали ее лидерами. А сам Гасперини давно говорил: «Я верю в молодых игроков. Иногда они приносят большую пользу, чем более зрелые футболисты».
Грамотная стратегия приносит сторонние заработки. За 3,5 года Гасперини построил идеальный состав, добрался до плей-офф ЛЧ и тем самым заработал 40 миллионов евро. Теперь Football Italia говорит, что зимой «Аталанта» благодаря этим деньгам выкупит Пашалича у «Челси».
«Аталанта» – это итальянский «Лестер»
Интересное мнение у колумнистки Forbes Хлое Бересфорд. Она считает, что у «Аталанты» много общего с тем «Лестером», который взял АПЛ:
1. «Аталанта», как и «Лестер», не рассчитывает на подвиги в сезоне: Гасперини сказал, что главной целью будет сохранение места в Серии А.
2. У «Аталанты» такая же ситуация в Серии А, как и у «Лестера» в АПЛ. Ежегодный финансовый отчет La Gazzetta dello Sport показал: «Аталанта» находится на 13 месте по рейтингу зарплат клубов Серии А.
3. Гасперини играет в атакующий футбол, несмотря на то, какой соперник вышел на него на матч. Бересфорд проводит параллели в этом плане между «Аталантой» и «Лестером».