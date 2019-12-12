Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили

Главная звезда «Аталанты» – Гасперини. У него бешеный авторитет среди игроков и руководства

В 2016-м «Аталанта» пригасила к себе Джан Пьеро Гасперини, чтобы тот подбросил ее хотя бы в середину турнирной таблицы. Хотя этот переход был под огромным вопросом. В Италии ему не особо везло: в главной команде своей тренерской карьеры («Интер») он провалился, а с середняками («Палермо» и «Дженоа») желаемых результатов он не достиг.

«Аталанта» выиграла конкуренцию за Гасперини у французских, английских и итальянских команд. С тех пор и началось ее стремительный взлет. За сезон она поднялась на четвертую строчку. Через год закончила чемпионат в десятке (на 7-м месте). В сезоне-2018/19 добралась до третьего места и впервые в своей истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

В мае у итальянских газет была массовая истерия – все мечтали об интервью с Гасперини и все забрасывали его одним и тем же вопросом: «Как вам это удалось?». Гасперини отвечал спокойно: «Попадание в Лигу чемпионов – это то, о чем мы даже и мечтать не могли. С нами прежде никогда такого не случалось, и это то, что мы сделали достойным и ответственным образом. Я думаю, что «Аталанта» в следующем сезоне очень достойно будет выглядеть в ЛЧ».