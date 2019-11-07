«Ювентус» в Москве: отказались от отеля в центре, играли под свист, привезли толпу журналистов

Общение с журналистами началось за час до запланированного времени. Туда подтянулись только итальянские журналисты, приехавшие на арену заранее. Российских коллег не было (не потому что никто не пришел, а потому что никто не приезжает так рано). Поэтому «Юве» спокойно поговорил только с соотечественниками.

«Юве» вне поля – дерзость и подчеркивание статуса суперклуба. Но в день матча в пределах стадиона все получилось значительно сложнее

Про сам футбол здесь будет очень мало. С трибун было заметно, что местами «Локо» превосходил и совсем не накосячил на поражение. Больше об игре «Локомотива» и «Ювентуса» и всех тактических хитростях вокруг можно почитать в материале на нашем партнерском сайте «Бомбардир».

C итальянскими зрителями были проблемы. К примеру, телеграм-канал «Мутко Против» написал о двух болельщиках, которые пытались пройти на матч по приглашениям от вице-президента УЕФА. Охрана пустила их лишь на второй тайме: английский не понимали, а копии приглашений не действуют.

Те, кто прошли на трибуну вовремя, полностью забили сектор (в отличие от фанатов «Атлетико» – на московском матче их было около тридцати человек). Иногда итальянских болельщиков даже было слышно. Но ничего особенного: локальные кричалки из серии «Юве», вперед»