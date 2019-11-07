«Ювентус» в Москве: отказались от отеля в центре, играли под свист, привезли толпу журналистов
Две истории про детали приезда «Ювентуса» в Москву.
1) «Ювентус» отказался от лакшери-отеля и выбрал наиболее удобный вариант: не в центре Москвы, а в Измайлово – в пяти минутах езды до стадиона. «Ювентус» полностью выкупил гостиницу и поручил администраторам приехать туда за несколько дней до матча.
2) «Ювентус» отказался от тренировки в Москве, а после прилета поехал сразу же на стадион. Там игроки погуляли по территории, после чего Сарри и Щенсны пришли на пресс-конференцию.
Общение с журналистами началось за час до запланированного времени. Туда подтянулись только итальянские журналисты, приехавшие на арену заранее. Российских коллег не было (не потому что никто не пришел, а потому что никто не приезжает так рано). Поэтому «Юве» спокойно поговорил только с соотечественниками.
«Юве» вне поля – дерзость и подчеркивание статуса суперклуба. Но в день матча в пределах стадиона все получилось значительно сложнее
Про сам футбол здесь будет очень мало. С трибун было заметно, что местами «Локо» превосходил и совсем не накосячил на поражение. Больше об игре «Локомотива» и «Ювентуса» и всех тактических хитростях вокруг можно почитать в материале на нашем партнерском сайте «Бомбардир».
C итальянскими зрителями были проблемы. К примеру, телеграм-канал «Мутко Против» написал о двух болельщиках, которые пытались пройти на матч по приглашениям от вице-президента УЕФА. Охрана пустила их лишь на второй тайме: английский не понимали, а копии приглашений не действуют.
Те, кто прошли на трибуну вовремя, полностью забили сектор (в отличие от фанатов «Атлетико» – на московском матче их было около тридцати человек). Иногда итальянских болельщиков даже было слышно. Но ничего особенного: локальные кричалки из серии «Юве», вперед»
«Ювентус» периодически спрессовывался давлением. Гол Рэмзи – ядерный гул. Замена Роналду – оглушительный свист. Любое опасное движение – неодобрительная реакция с сектора «Локо».
Дополнительное давление было во время моментов «Локомотива». В середине первого тайма у «Локо» было достаточно возможностей, чтобы забивать еще. В этот момент болельщики особенно громко поддерживали команду – казалось, что «Юве» это выбивает из запланированного ритма.
Фанаты «Юве» выделились дважды. Когда Коста забил победный гол. И когда футболисты подошли поблагодарить гостевую трибуну за поддержку – в ответ были громкие аплодисменты.
Итальянские журналисты – профессионалы. Отказываются говорить, потому что боятся опоздать в микст-зону
Пресс-конференция Семина и Сарри – противоположные события. Семин рассуждал о том, как футболисты играли душой, где продолжат карьеру Миранчуки и чем хороша его команда.
У Сарри разговор был более серьезный. Он рассказывал, почему Дуглас Коста выступил плеймейкером, зачем заменил Роналду и как ему «Локо».
Сарри посмеялся лишь раз, когда случайно перебил переводчицу. Итальянским журналистам Сарри отвечал бодро. Но как только вопрос задал русский журналист – чуть опустил голову и понизил тон.
Я пытался поговорить с итальянскими журналистами, чтобы узнать впечатления о матче и России. Но они отказывались – все строчили тексты, передавали слова тренеров и спешили в микст-зону. Единственный, кто нашел время, – туринская журналистка Сильвия.
«Россия – это очень круто. Лично мне понравилась атмосфера на стадионе. Очень громко. Болельщиков «Ювентуса» было не так много, но они полностью забили сектор. Приятно, что «Юве» поддерживают много русских.
Мы действительно не ожидали, что получится так сложно. Маурицио Сарри на пресс-конференции отвечал спокойно, но было видно, что соперник потрепал ему нервы. Ваша команда хорошо подготовилась специально к «Ювентусу».
***
Такой футбол зайдет всем − потому что в нем было все. «Локо» боролся и очень удивлял. «Ювентус» выполнил план и вернулся в Турин счастливый. Журналисты кайфанули от интереса.
А зрители собрали более 26 тысяч, создали нужную атмосферу и увидели лучших звезд.