Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон
Матч «Локомотив» – «Ювентус» начался с гола в ворота хозяев. Криштиану пробивал с не самого опасного штрафного, но попал прямо между ног Гильерме: вратарь сборной России не удержал мяч и позволил Рэмси вбить его в ворота.
Эта ошибка – уже не первая в этом сезоне, из-за которой Гильерме пропускает глупые мячи. Правда до этого они не были связаны с штрафными.
«Спартак» 3:0 «Локомотив»
Что за ошибка: вышел из ворот без очевидной на то причины и дал Понсе перекинуть себя в простой ситуации.
Чем все кончилось: этот гол стал первым пропущенным для «Локо» в матче. В результате команда раскрылась, побежала атаковать и пропустила второй и третий.
Шотландия 1:2 Россия
Что за ошибка: пытался поймать мяч после навеса, но случайно скинул его Макгинну под удар.
Чем все кончилось: Шотландия повела в счете на десятой минуте. России потребовалось еще 50 чтобы сравнять счет и выйти вперед.
«Локомотив» 2:1 «Арсенал»
Что за ошибка: подумал, что Кангва в офсайде и сигнализировал об этом арбитру. В это время дал себя перекинуть.
Чем все кончилось: «Арсенал» сравнял счет и значительно осложнил задачу «Локо» в оставшееся время. Но в конце первого тайма Миранчук забил с пенальти и вытащил победу.