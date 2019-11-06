Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон

Эта ошибка – уже не первая в этом сезоне, из-за которой Гильерме пропускает глупые мячи. Правда до этого они не были связаны с штрафными.

«Спартак» 3:0 «Локомотив»

Что за ошибка: вышел из ворот без очевидной на то причины и дал Понсе перекинуть себя в простой ситуации.

Чем все кончилось: этот гол стал первым пропущенным для «Локо» в матче. В результате команда раскрылась, побежала атаковать и пропустила второй и третий.