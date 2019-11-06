Гильерме
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#Гильерме

Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон

06 ноября 2019, 21:45

Матч «Локомотив» – «Ювентус» начался с гола в ворота хозяев. Криштиану пробивал с не самого опасного штрафного, но попал прямо между ног Гильерме: вратарь сборной России не удержал мяч и позволил Рэмси вбить его в ворота.

Эта ошибка – уже не первая в этом сезоне, из-за которой Гильерме пропускает глупые мячи. Правда до этого они не были связаны с штрафными.

«Спартак» 3:0 «Локомотив»

Что за ошибка: вышел из ворот без очевидной на то причины и дал Понсе перекинуть себя в простой ситуации.

Чем все кончилось: этот гол стал первым пропущенным для «Локо» в матче. В результате команда раскрылась, побежала атаковать и пропустила второй и третий.

Шотландия 1:2 Россия

Что за ошибка: пытался поймать мяч после навеса, но случайно скинул его Макгинну под удар.

Чем все кончилось: Шотландия повела в счете на десятой минуте. России потребовалось еще 50 чтобы сравнять счет и выйти вперед.

«Локомотив» 2:1 «Арсенал»

Что за ошибка: подумал, что Кангва в офсайде и сигнализировал об этом арбитру. В это время дал себя перекинуть.

Чем все кончилось: «Арсенал» сравнял счет и значительно осложнил задачу «Локо» в оставшееся время. Но в конце первого тайма Миранчук забил с пенальти и вытащил победу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Insidefoto, imago-images.de / Global Look Press
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Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной
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