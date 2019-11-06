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«Ювентус» вытащил победу в дождливой Москве (промокли все!) – душевные фото вечера
06 ноября 2019, 23:06
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Наталия Кондратенко
Фото – это здорово, но читать об ЛЧ тоже интересно
Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон
Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка
«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
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