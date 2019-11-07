Роналду не пожал руку Сарри, когда уходил на замену. Это что-то значит?

На 81 минуте матча с «Локо» Маурицио Сарри выпустил Пауло Дибалу вместо Криштиану Роналду. На тот момент счет был еще ничейный, но Сарри убрал лидера даже несмотря на необходимость забивать гол.

«Опасались, что он может получить повреждение, которое может помешать ему в будущем», – комментирует свое решение Сарри. – «Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся».

Криштиану беспокойство тренера не оценил и не пожал ему руку. Этот момент запечатлила наш фотограф Наталия Кондратенко.