Роналду не пожал руку Сарри, когда уходил на замену. Это что-то значит?
На 81 минуте матча с «Локо» Маурицио Сарри выпустил Пауло Дибалу вместо Криштиану Роналду. На тот момент счет был еще ничейный, но Сарри убрал лидера даже несмотря на необходимость забивать гол.
«Опасались, что он может получить повреждение, которое может помешать ему в будущем», – комментирует свое решение Сарри. – «Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся».
Криштиану беспокойство тренера не оценил и не пожал ему руку. Этот момент запечатлила наш фотограф Наталия Кондратенко.
Криштиану говорил, что хочет играть за клуб только в Лиге чемпионов
«Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах – за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такие встречи меня мотивируют. Люблю выступать под давлением. Но нужно показывать профессионализм, уважать семью и клуб», – так звучит фраза Роналду из недавнего интервью.
Его недовольство заменой можно понять: впереди «скучные» матчи Серии А, а в Лиге чемпионов осталось всего две игры в этом году. Тем более, что к моменту замены Роналду себя почти никак не проявил, а его команда проигрывала.
Ссоры с Сарри из-за замен уже случались
Громкая история случилась в межсезонье: там «Ювентус» играл товарищеский (!) матч с «Тоттенхэмом». На 63-й минуте Сарри заменил Роналду на Матеуса Перейру.
Уходя с поля, Криштиану жестко поговорил с Сарри. Но руку в тот раз все-таки пожал. А «Ювентус» проиграл «Тоттенхэму» – 2:3.
Роналду очень редко уходит на замену
В этом сезоне это первая официальная игра за клуб, в которой Роналду ушел с поля на замену. Еще одна игра была в матче сборных: в матче с Литвой его заменили на 79-й минуте после покера при счете 5:1.
Зато сразу два матча Роналду пропустил вообще. В первом с «Брешией» причина была в травме. А вот в игре с «Лечче» Сарри сам решил не грузить Роналду: «Он устал и физически, и морально. Когда игрок утомлен, не стоит его перезагружать».
В прошлом сезоне Роналду тоже редко уходил на замену. В Лиге чемпионов он закончил все девять матчей, в которых выходил на поле, за исключением игры с «Валенсией», где его удалили на 29-й минуте. В сезоне 2017/18 и 2016/17 с «Реалом» он тоже не пропустил ни одной минуты в ЛЧ.