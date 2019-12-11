«Наполи» сейчас – фестиваль ада: президент запирал команду на базе, публично ссорился с тренером и уволил его после победы 4:0

Команда бастует, во всем обвиняют Анчелотти

«Анчелотти и его игроки пришли на пресс-конференцию только потому, что этого требуют правила УЕФА. И они не будут говорить ни о чем другом, кроме игры. Включая «Брэксит», – с такого объявления начинается пресс-конференция на «Энфилде» перед матчем с «Ливерпулем».

На тот момент конфликт между Анчелотти и владельцем клуба Де Лаурентисом уже дошел до той стадии, что клуб открыто обвинял тренера во всем на официальном сайте. После матча с «Зальцбургом» Де Лаурентис распорядился, чтобы команда уехала на базу готовиться к следующим матчам. Но Анчелотти отпустил всех домой. В ответ клуб повесил на него ответственность и заодно оштрафовал всех игроков.

До этого уже был похожий эпизод: после поражения от «Ромы» в Серии А Де Лаурентис закрыл игроков на базе на неделю без согласия тренера. Но Squawka считает, что эти конфликты – лишь повод для окончательного разрыва отношений. Настоящее недопонимание возникло еще летом из-за несогласия в трансферной политике: Анчелотти постоянно просил ускорить переговоры чтобы не упустить игроков. Например, открыто в прессе комментировал переход Хамеса, который так и не состоялся.

Вдвойне давит зарплата Анчелотти – он получает 5 миллионов евро, что почти столько же, сколько у Сарри в «Ювентусе» (5,5).