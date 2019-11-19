Маурисио Почеттино
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#Маурисио Почеттино #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм

Сайт «Тоттенхэма» лег через несколько минут после объявления об увольнении Почеттино

19 ноября 2019, 23:02

«Тоттенхэм» уволил Маурисио Почеттино. За 20 минут сообщение в твиттере набрало 13,5 тысяч ретвитов и почти семь тысяч комментариев.

Пройти по ссылке и прочитать официальное сообщение клуба удалось в первые минуты, после этого сайт клуба перестал открываться, выдавая разные сообщения об ошибке. Например, такое.

Или такое.

А еще такое.

Полчаса спустя картинка сменилась. Но не на желаемую.

Кто успел прочитать до падения сайта, тот показал цитату президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви:

«Совету директоров приходится принимать сложные решения. К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и в начале этого были крайне разочаровывающими».

В июне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю». В этом сезоне дела пошли гораздо хуже.

  • Клуб в 12 турах АПЛ победил лишь трижды. Он сейчас на 14-м месте в 11 очках от зоны ЛЧ;
  • «Тоттенхэм» проиграл 2:7 «Баварии» в группе Лиги чемпионов, но имеет хорошие шансы на выход в плей-офф;
  • «Тоттенхэм» вылетел в первом же раунде Кубка лиги, проиграв по пенальти «Колчестеру» – команде из четвертой по силе английской лиги.

UPD. Спустя час сайт клуба заработал.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Еще два месяца назад все было плохо
«Тоттенхэм» сломался. Проиграли команде из четвертого дивизиона, Почеттино психанул перед игрой
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