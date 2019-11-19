Сайт «Тоттенхэма» лег через несколько минут после объявления об увольнении Почеттино
«Тоттенхэм» уволил Маурисио Почеттино. За 20 минут сообщение в твиттере набрало 13,5 тысяч ретвитов и почти семь тысяч комментариев.
Пройти по ссылке и прочитать официальное сообщение клуба удалось в первые минуты, после этого сайт клуба перестал открываться, выдавая разные сообщения об ошибке. Например, такое.
Или такое.
А еще такое.
Полчаса спустя картинка сменилась. Но не на желаемую.
Кто успел прочитать до падения сайта, тот показал цитату президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви:
«Совету директоров приходится принимать сложные решения. К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и в начале этого были крайне разочаровывающими».
В июне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю». В этом сезоне дела пошли гораздо хуже.
- Клуб в 12 турах АПЛ победил лишь трижды. Он сейчас на 14-м месте в 11 очках от зоны ЛЧ;
- «Тоттенхэм» проиграл 2:7 «Баварии» в группе Лиги чемпионов, но имеет хорошие шансы на выход в плей-офф;
- «Тоттенхэм» вылетел в первом же раунде Кубка лиги, проиграв по пенальти «Колчестеру» – команде из четвертой по силе английской лиги.
UPD. Спустя час сайт клуба заработал.