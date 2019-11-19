Сайт «Тоттенхэма» лег через несколько минут после объявления об увольнении Почеттино

Кто успел прочитать до падения сайта, тот показал цитату президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви:

«Совету директоров приходится принимать сложные решения. К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и в начале этого были крайне разочаровывающими».