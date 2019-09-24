«Тоттенхэм» сломался. Проиграли команде из четвертого дивизиона, Почеттино психанул перед игрой

Кубок Английской лиги – турнир, где на ранних стадиях фавориты справляются резервными составами. В 1/16 финала «Тоттенхэму» достался «Колчестер». С клубом четвертого дивизиона номинально не должно было возникнуть никаких проблем. «Тоттенхэм» даже здесь нашел сложности – как и почти во всех играх этого сезона.

Алли, Лукас, Ваньяма, Дайер – все были на поле с первых минут, владели мячом 75% игрового времени и перебили соперника примерно в пять раз. Даже при таком раскладе счет 0:0 продержался до финального свистка. Чтобы решить матч, со скамейки даже вышли Эриксен, Сон и Ламела. Хотя им важно было отдохнуть перед ближайшими играми в АПЛ и в Лиге чемпионов.

Не помогло. В серии одиннадцатиметровых лучше были игроки «Колчестера». У «Тоттенхэма» не забили Эриксен и Лукас. Сезон вроде бы только начался, а команда уже вылетела из первого турнира. Вот вам эмоции вратаря «Колчестера» – в них читается вся ситуация с «Тоттенхэмом».