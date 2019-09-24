«Тоттенхэм» сломался. Проиграли команде из четвертого дивизиона, Почеттино психанул перед игрой
Кубок Английской лиги – турнир, где на ранних стадиях фавориты справляются резервными составами. В 1/16 финала «Тоттенхэму» достался «Колчестер». С клубом четвертого дивизиона номинально не должно было возникнуть никаких проблем. «Тоттенхэм» даже здесь нашел сложности – как и почти во всех играх этого сезона.
Алли, Лукас, Ваньяма, Дайер – все были на поле с первых минут, владели мячом 75% игрового времени и перебили соперника примерно в пять раз. Даже при таком раскладе счет 0:0 продержался до финального свистка. Чтобы решить матч, со скамейки даже вышли Эриксен, Сон и Ламела. Хотя им важно было отдохнуть перед ближайшими играми в АПЛ и в Лиге чемпионов.
Не помогло. В серии одиннадцатиметровых лучше были игроки «Колчестера». У «Тоттенхэма» не забили Эриксен и Лукас. Сезон вроде бы только начался, а команда уже вылетела из первого турнира. Вот вам эмоции вратаря «Колчестера» – в них читается вся ситуация с «Тоттенхэмом».
Это в прошлом сезоне «Тоттенхэм» даже без трансферов доходил до финала Лиги чемпионов. Летом команда укрепилась Ндомбеле, Ло Селсо и Сессеньоном. Потерял «Тоттенхэм» только крайнего защитника Триппьера, которого отпустили в «Атлетико». Парадокс, но трансферы пока не принесли желаемого усиления.
Смотрите на результаты:
- «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 3:1 (проигрывали до 73 минуты)
- «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 2:2 (не проиграли только из-за VAR)
- «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» – 0:1 (пока единственная победа «Ньюкасла»)
- «Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:2 (упустили преимущество в два мяча)
- «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» – 4:0 (единственная игра без проблем)
- «Олимпиакос» – «Тоттенхэм» – 2:2 (опять вели в два мяча)
- «Лестер» – «Тоттенхэм» – 2:1 (Кейн необычно забил, но опять проиграли)
- «Колчестер» – «Тоттенхэм» – 0:0 (4:3, пен)
В этой ситуации важны эмоции Маурисио Почеттино. Главного тренера «Тоттенхэма» еще перед игрой спрашивали о серьезности отношения к «Колчестеру». Он воспринял такой вопрос не очень хорошо и сказал, что журналисты все равно переврут любые его слова. Почеттино объяснил, что в матче будет смешанный состав, потому что у команды тяжелый период во всех турнирах.
«Если выпустим Льориса, который не играл с «Лестером», это отношение будет серьезнее, чем если бы мы выставили Гассанигу? Мы не так серьезно отнеслись к «Лестеру», потому что поставили Пауло вместо Уго?» – один из важнейших тезисов из большого высказывания Почеттино. Кстати, в воротах на игру с «Колчестером» снова вышел Гассанига. На результат это не повлияло.