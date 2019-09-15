Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
«Челси» в АПЛ в этом сезоне: 5 матчей, 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Пока неоднозначное впечатление. С другой стороны, с учетом всех сложившихся сложностей (новый тренер, к тому же молодой, трансферный бан) команда находится в неплохой форме.
Есть ряд факторов, говорящих о том, что у «Челси» все в порядке, несмотря на незначительный спад на старте.
Без Азара пока что терпимо, не особо страдает даже результативность
Первые пять туров прошлого сезона АПЛ: «Челси» забил 12 мячей. На счету Азара за это время в Премьер-лиге появились 5 голов и две голевые передачи.
Первые пять матчей этого сезона АПЛ: «Челси» забил 11 мячей, и у команды появился новый лидер – Тэмми Абрахам (о нем мы подробнее рассказали здесь). С одной стороны, все нормально. С другой стороны, есть моменты, говорящие о нехватке Азара этой системе «Челси».
В начале сезона-2018/19 (в первых пяти матчах) «Челси» в среднем наносил по 18 ударов за игру. К этому был причастен Азар. И в игре Конте, и в игре Сарри он играл ключевую роль в атаке. Сейчас такого сильного исполнителя у Лэмпарда нет, и он выкручивается командной игрой. Отсюда и небольшой минус в показателе – 15 ударов. Но это все равно не особо принижает Лэмпарда.
«Челси» стал более открытым, если сравнивать его с командой Сарри. При Лэмпарде команда стала более подвижной. После матча с «Вулверхэмптоном» (победа «Челси» – 5:2) Нуну Эшпириту сказал: «Мы проиграли, и это закономерно. Соперник лучше двигался, был резче и свежее. Они во всем были лучше».
Что касается создания моментов, то Азар это делал и для себя, и для партнеров. Теперь этим в «Челси» занимаются футболисты, играющие глубже. По данным WhoScored, Жоржиньо в среднем создает 3,21 момента за матч. Другое дело, что партнеры портачат – отсюда у Жоржиньо всего лишь единичка в графе с ассистами.
Перед матчем за Суперкубок Юрген Клопп заметил: «Челси» очень изменился. Теперь там новый тренер. Еще у него нет Азара – а это говорит о том, что команда перестроилась после потери лидера и теперь является неожиданностью». Клопп прав: изменения в «Челси» огромные. Теперь это больше команда всех игроков, а не играющая через одного футболиста.
Вопрос лишь в том: сможет ли Лэмпард прожить в такой ситуации (без одного из лучших игроков мира впереди) хотя бы сезон, не теряя сильно в результатах.
В «Челси» теперь зажигают молодые
Тэмми Абрахам – 7 голов в пяти матчах АПЛ. Мэйсон Маунт – 3 гола в пяти матчах АПЛ. Фикайо Томори – 1 мяч в двух матчах АПЛ. Вот и все бомбардиры «Челси» в этом сезоне Премьер-лиги. И все они воспитанники команды.
После встречи с «Шеффилдом», в которой Абрахам сделал дубль, Лэмпард сказал: «Омоложение состава? Да, считаю, что сейчас подходящее время для этого. Обычно у команды есть возможность подписывать новых футболистов. Сейчас же, когда этой возможности нет, наступает момент, когда нужно правильно интегрировать молодых игроков в состав».
Помимо Маунта, Абрахама и Томори в «Челси» в этом сезоне играет куча других молодых игроков: Кепа (уже привычный персонаж после Сарри), Кристенсен (ему мало доверял Сарри, Лэмпард сразу сказал, что он задействует его), Кристиан Пулишич.
Еще одна фраза Лэмпарда о молодых футболистах: «Рад за всех молодых игроков, но особенно за Томори. Он так усердно работал. Также хочу отметить Тэмми Абрахама и Мейсона Маунта. Мы пытаемся дать шанс молодым: они забивают, рискуют и показывают, почему мы должны и дальше привлекать их к основе. Они заслуживают этого, у них есть класс, при этом парни любят клуб, потому что прошли через его систему».
Лэмпард разрушил барьер между молодежными командами и основной. Теперь на тренировки основы приглашаются игроки, проявившие себя в матчах за молодежку разных возрастов. Сам Лэмпард вместе с тренерским штабом участвует в двухсторонках, различных упражнениях – такого вообще не было при Сарри.
Лэмпард изменил атмосферу в команде. При Сарри игроки считали футбол работой, Лэмпард научил всех кайфовать
Недавно Дин Джонс из Bleacher Report в своем материале дал точное определение работе Лэмпарда в «Челси»: «Он не опирается на заслуги и игру предыдущих тренеров. Он строит новый коллектив, совершенно не похожий на остальные. Лэмпард уступает Сарри, Конте и Моуринью в плане опыта. Но он занимается построением не только команды, но и коллектива. В этом его преимущество над предшественниками».
Инсайды от Джонса из того же текста:
• Лэмпард на предсезонной подготовке тратил минимум час на разговор с каждым игроком – так он узнавал, на какой позиции ему комфортнее играть.
• Лэмпард сократил тактические занятия. При Сарри они были каждый день, иногда – не по разу. Лэмпард обходится несколькими встречами в зале для тактической подготовки в неделю.
Вместо этого он делает акцент на фитнесе. Теперь игроки больше времени проводят на поле, разбирая ошибки в предыдущих матчах и наигрывая новые ситуации.
• Лэмпард организовывает командные ужины. Проигравшие на двухсторонках платят. Вообще, это обычная штука. Но при Сарри такого не было.
Источники Bleacher Report говорят: сейчас атмосфера в «Челси» значительно лучше, чем была при Сарри. Футболисты довольны собой, довольны работой с тренерами и полностью доверяют Лэмпарду.
В период, когда финансовая ловушка так невовремя пережала горло, принципы Лэмпарда и его методы работы, возможно, смогут вывести «Челси» из кризиса.