Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых

Первые пять матчей этого сезона АПЛ: «Челси» забил 11 мячей, и у команды появился новый лидер – Тэмми Абрахам (о нем мы подробнее рассказали здесь). С одной стороны, все нормально. С другой стороны, есть моменты, говорящие о нехватке Азара этой системе «Челси».

В начале сезона-2018/19 (в первых пяти матчах) «Челси» в среднем наносил по 18 ударов за игру. К этому был причастен Азар. И в игре Конте, и в игре Сарри он играл ключевую роль в атаке. Сейчас такого сильного исполнителя у Лэмпарда нет, и он выкручивается командной игрой. Отсюда и небольшой минус в показателе – 15 ударов. Но это все равно не особо принижает Лэмпарда.

«Челси» стал более открытым, если сравнивать его с командой Сарри. При Лэмпарде команда стала более подвижной. После матча с «Вулверхэмптоном» (победа «Челси» – 5:2) Нуну Эшпириту сказал: «Мы проиграли, и это закономерно. Соперник лучше двигался, был резче и свежее. Они во всем были лучше».

Что касается создания моментов, то Азар это делал и для себя, и для партнеров. Теперь этим в «Челси» занимаются футболисты, играющие глубже. По данным WhoScored, Жоржиньо в среднем создает 3,21 момента за матч. Другое дело, что партнеры портачат – отсюда у Жоржиньо всего лишь единичка в графе с ассистами.

Перед матчем за Суперкубок Юрген Клопп заметил: «Челси» очень изменился. Теперь там новый тренер. Еще у него нет Азара – а это говорит о том, что команда перестроилась после потери лидера и теперь является неожиданностью». Клопп прав: изменения в «Челси» огромные. Теперь это больше команда всех игроков, а не играющая через одного футболиста.