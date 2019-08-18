Очевидно, что у Лэмпарда в «Челси» пока получаются только оправдания

Не всегда это идет от него. Вопросы по результату «Челси» получаются от кучи факторов: усталость, неудача, качественная игра соперников. Примерно такое объяснение (любое из трех) находит сам Лэмпард. Главный итог трех матчей «Челси» – его бесконечные оправдательные выступления на пресс-конференциях.

После «МЮ». Лэмпард сказал, что «Челси» должен был выигрывать в два или три мяча к перерыву. Еще было такое: «Нам не хватает игроков сборных и топовых лидеров, но не считайте это оправданием. На долгих отрезках мы боролись. Допустили ошибки и позволили им убегать к нашим воротам. Все это – проверка реальностью».

После «Ливерпуля». Даже проиграв трофей, Лэмпард не грустил: «Думаю, мы играли сильнее. Повлияли невезение и плохая реализация – над этим надо работать. В целом я горжусь игрой команды. Не люблю проигрывать, мы действительно хотели победы, но сегодня нам не повезло. Этот матч – хороший знак».

После «Лестера». Тут опять говорили о реализации. Потом Лэмпарда спросили об усталости после Суперкубка УЕФА: «Не хочу использовать усталость в качестве оправдания. Мы вернулись поздно в четверг, играли вечером, потом был долгий перелет. Усталость немного повлияла – это возможно. Но также у нас были проблемы, которые можно исправить. Они к ней не относятся».