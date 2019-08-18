Очевидно, что у Лэмпарда в «Челси» пока получаются только оправдания
«Челси» сыграл в сезоне уже три официальных матча:
- 1 тур АПЛ – 0:4 с «МЮ».
- Суперкубок УЕФА – 2:2 (4:5, пен) с «Ливерпулем».
- 2 тур АПЛ – 1:1 с «Лестером».
Одно очко, три забитых мяча и сразу семь пропущенных голов – старт сезона у «Челси» как-то не заладился. Зато футболу в исполнении «Челси» удивился Пеп Гвардиола: «Я и правда впечатлен игрой «Челси» в матчах с «МЮ» и «Ливерпулем». Команда Лэмпарда сыграла очень хорошо».
Понятно, что на результат смотреть рано. Еще понятнее, что «Челси» перестраивается: Лэмпард только осваивается, а трансферный бан лишил клуб всякого усиления. Проблема только в том, что пресс-конференция Лэмпарда после каждого матча «Челси» превращается в оправдательный процесс.
Не всегда это идет от него. Вопросы по результату «Челси» получаются от кучи факторов: усталость, неудача, качественная игра соперников. Примерно такое объяснение (любое из трех) находит сам Лэмпард. Главный итог трех матчей «Челси» – его бесконечные оправдательные выступления на пресс-конференциях.
После «МЮ». Лэмпард сказал, что «Челси» должен был выигрывать в два или три мяча к перерыву. Еще было такое: «Нам не хватает игроков сборных и топовых лидеров, но не считайте это оправданием. На долгих отрезках мы боролись. Допустили ошибки и позволили им убегать к нашим воротам. Все это – проверка реальностью».
После «Ливерпуля». Даже проиграв трофей, Лэмпард не грустил: «Думаю, мы играли сильнее. Повлияли невезение и плохая реализация – над этим надо работать. В целом я горжусь игрой команды. Не люблю проигрывать, мы действительно хотели победы, но сегодня нам не повезло. Этот матч – хороший знак».
После «Лестера». Тут опять говорили о реализации. Потом Лэмпарда спросили об усталости после Суперкубка УЕФА: «Не хочу использовать усталость в качестве оправдания. Мы вернулись поздно в четверг, играли вечером, потом был долгий перелет. Усталость немного повлияла – это возможно. Но также у нас были проблемы, которые можно исправить. Они к ней не относятся».
По результату Фрэнк Лэмпард провалил начало работы в «Челси». Он стал первым тренером клуба за 41 год, который проиграл дебютный матч в «Челси» с разницей в четыре мяча. Впервые с 2000 года «Челси» вообще закончил первый тур, находясь в зоне вылета.
Есть у Лэмпарда и локальные достижения: наигрывает связку Кристенсен-Зума в обороне, вернул Канте на привычную позицию, вводит в основа молодого Маунта (тот играл у него еще в «Дерби»). Дальше у «Челси» матчи с «Норвичем» и «Шеффилдом», которые только вышли из Чемпионшипа. Если побед не будет, оправдаться у Лэмпарда уже не получится.