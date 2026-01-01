Антонио Конте

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Футбол
«А завтра кто? Я?» Конте рассказал о 13-ти заражениях коронавирусом в «Тоттенхэме»
#Антонио Конте
Футбол
Конте провел первый матч в «Тоттенхэме»: три красные карточки и пять голов в Лиге конференций
#Антонио Конте
Футбол
Конте – главный тренер «Тоттенхэма»
#Антонио Конте
Футбол
Конте расторг контракт с «Интером» сразу после чемпионского сезона
#Антонио Конте
Футбол
Конте останется главным тренером «Интера»
#Антонио Конте
Футбол
Конте стал жертвой мошенников. Он потерял более 30 миллионов
#Антонио Конте
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Сенсационное поражение «Тоттенхэма» – от пятой команды Словении, у которой было ноль побед и чей состав стоит меньше любого игрока Конте
#Тоттенхэм
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
#Антонио Конте
За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте
#Тоттенхэм
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
#Интер
«Я вскочил с дивана, запрыгал по квартире и включил гимн». Фанаты «Интера» – об эмоциях чемпионства, которое ждали больше десяти лет
#Интер
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