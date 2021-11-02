За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте
«Тоттенхэм» играл под руководством Нуну Санту 124 дня, а затем распрощался с тренером. Результаты и правда так себе, но дело не только в них.
Что с результатами при Нуну
🔴 Три поражения в последних четырех матчах во всех турнирах. Пять поражений в последних семи матчах АПЛ.
🔴 Без шансов против топ-команд или принципиальных соперников (0:3 от «Челси», 1:3 от «Арсенала», 0:3 от «МЮ»).
🔴 Всего четыре очка за три тура в группе Лиги конференций.
🔴 Девятое место в АПЛ. Вроде бы до зоны ЛЧ не запредельно далеко – пять очков. Но столько же и до 17-й строчки.
Плохие тренировки и нулевая тактика – еще больше причин
Увольнение Нуну – не только из-за результатов. Что стало известно Daily Mail:
🪓 Он не был первым выбором владельца клуба Даниэля Леви. И команда об этом знала. Двухлетний контракт тоже на это намекал. К тому же прагматичный футбол Нуну не очень подходил тому, что хотел видеть Леви.
🪓 В «Вулверхэмптоне» Нуну зарекомендовал себя человеком, уделяющим много внимания деталям. Но команда в «Тоттенхэме» толком не знала, как играть, у нее оставалось ощущение, что единственная тактика – это дисциплина и ожидание, кто Кейн и Сон решат в моментах.
🪓 Вину за провал в матче с «Арсеналом» (0:3 после первого тайма) Нуну фактически свалил на игроков: «Беру на себя ответственность, потому что решения были неправильными. Не буду называть имен, но план игры не соответствовал игрокам, которые были на поле».
🪓 Взаимоотношения были непростыми. Тренировки тоже неприятно удивляли игроков. С ними связывают и деградация Кейна, забившего всего один гол в девяти матчах АПЛ (в ЛК получается получше – пять мячей в трех матчах).
🪓 Еще он был слишком мрачным во время тренировок, очень коротко общался с игроками и персоналом.
Конте – наиболее вероятный вариант
Антонио Конте мог возглавить «Тоттенхэм» еще летом. Но засомневался в перспективах клуб и отклонил предложение. Не убедил даже переход в «Тоттенхэм» спортивного директора Фабио Паратичи.
Конте уже работал в Лондоне – провел два сезона в «Челси».
🔝 Феноменальный первый – чемпионство, выход в финал Кубка, рекордная серия из 13 побед подряд.
🔚 Неудачный второй – пятое место в АПЛ, вылет в 1/8 ЛЧ, хотя и завоеванный Кубок.
Потом Конте работал в «Интере». Все сложилось почти идеально: выход в финал еврокубка, борьба за чемпионство в Италии, а на второй сезон и само чемпионство. Двухлетний цикл был и в «Челси», и в «Интере», да и причины ухода похожи.
⚔️ В «Челси» руководство подозревало Конте перед вторым сезоном в переговорах с «Интером» и не слишком усердствовало на трансферном рынке. Тренер часто жаловался публично на отсутствие внятных приобретений. Портились отношения и с руководством, и с игроками (Луиз, Азар и Виллиан с ним перессорились). Слабые результаты еще больше все усугубили.
⚔️ В «Интере» – переход на режим жесткой экономии, продажа важных игроков и минимальные траты. Конте был в шоке от такой дальнейшей стратегии и работать в клубе дальше не пожелал.
Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
Что слышно о Конте и «Тоттенхэме»
🔹 Ожидается, что Конте подпишет контракт до 2023 года, а зарабатывать будет около 18 миллионов евро в год.
🔹 Руководство хочет видеть более атакующий футбол, чем при Моуринью и Нуну.
🔹 Называются фамилии Влаховича, Кессье, де Врея и Ладзари в списке желаемых приобретений Конте.
🔹 Дебютным для Конте станет матч Лиги конференций дома против «Витесса».
Если назначение состоится на этой неделе, то в АПЛ во главе «Тоттенхэма» Конте дебютирует в матче против «Эвертона». А потом наступит перерыв на матчи сборных.