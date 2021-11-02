Тоттенхэм
АПЛ
Антонио Конте
Нуну Эшпириту Санту
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#Тоттенхэм #АПЛ #Антонио Конте #Нуну Эшпириту Санту

За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте

02 ноября, 14:07
Михаил Морозов

«Тоттенхэм» играл под руководством Нуну Санту 124 дня, а затем распрощался с тренером. Результаты и правда так себе, но дело не только в них.

Что с результатами при Нуну

🔴 Три поражения в последних четырех матчах во всех турнирах. Пять поражений в последних семи матчах АПЛ.

🔴 Без шансов против топ-команд или принципиальных соперников (0:3 от «Челси», 1:3 от «Арсенала», 0:3 от «МЮ»).

🔴 Всего четыре очка за три тура в группе Лиги конференций.

🔴 Девятое место в АПЛ. Вроде бы до зоны ЛЧ не запредельно далеко – пять очков. Но столько же и до 17-й строчки.

Плохие тренировки и нулевая тактика – еще больше причин

Увольнение Нуну – не только из-за результатов. Что стало известно Daily Mail:

🪓 Он не был первым выбором владельца клуба Даниэля Леви. И команда об этом знала. Двухлетний контракт тоже на это намекал. К тому же прагматичный футбол Нуну не очень подходил тому, что хотел видеть Леви.

🪓 В «Вулверхэмптоне» Нуну зарекомендовал себя человеком, уделяющим много внимания деталям. Но команда в «Тоттенхэме» толком не знала, как играть, у нее оставалось ощущение, что единственная тактика – это дисциплина и ожидание, кто Кейн и Сон решат в моментах.

🪓 Вину за провал в матче с «Арсеналом» (0:3 после первого тайма) Нуну фактически свалил на игроков: «Беру на себя ответственность, потому что решения были неправильными. Не буду называть имен, но план игры не соответствовал игрокам, которые были на поле».

🪓 Взаимоотношения были непростыми. Тренировки тоже неприятно удивляли игроков. С ними связывают и деградация Кейна, забившего всего один гол в девяти матчах АПЛ (в ЛК получается получше – пять мячей в трех матчах).

🪓 Еще он был слишком мрачным во время тренировок, очень коротко общался с игроками и персоналом.

Конте – наиболее вероятный вариант

Антонио Конте мог возглавить «Тоттенхэм» еще летом. Но засомневался в перспективах клуб и отклонил предложение. Не убедил даже переход в «Тоттенхэм» спортивного директора Фабио Паратичи.

Конте уже работал в Лондоне – провел два сезона в «Челси».

🔝 Феноменальный первый – чемпионство, выход в финал Кубка, рекордная серия из 13 побед подряд.

🔚 Неудачный второй – пятое место в АПЛ, вылет в 1/8 ЛЧ, хотя и завоеванный Кубок.

Потом Конте работал в «Интере». Все сложилось почти идеально: выход в финал еврокубка, борьба за чемпионство в Италии, а на второй сезон и само чемпионство. Двухлетний цикл был и в «Челси», и в «Интере», да и причины ухода похожи.

⚔️ В «Челси» руководство подозревало Конте перед вторым сезоном в переговорах с «Интером» и не слишком усердствовало на трансферном рынке. Тренер часто жаловался публично на отсутствие внятных приобретений. Портились отношения и с руководством, и с игроками (Луиз, Азар и Виллиан с ним перессорились). Слабые результаты еще больше все усугубили.

⚔️ В «Интере» – переход на режим жесткой экономии, продажа важных игроков и минимальные траты. Конте был в шоке от такой дальнейшей стратегии и работать в клубе дальше не пожелал.

Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут

Что слышно о Конте и «Тоттенхэме»

🔹 Ожидается, что Конте подпишет контракт до 2023 года, а зарабатывать будет около 18 миллионов евро в год.

🔹 Руководство хочет видеть более атакующий футбол, чем при Моуринью и Нуну.

🔹 Называются фамилии Влаховича, Кессье, де Врея и Ладзари в списке желаемых приобретений Конте.

🔹 Дебютным для Конте станет матч Лиги конференций дома против «Витесса».

Если назначение состоится на этой неделе, то в АПЛ во главе «Тоттенхэма» Конте дебютирует в матче против «Эвертона». А потом наступит перерыв на матчи сборных.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de | imago sportfotodienst | Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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