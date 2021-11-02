За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте

«Тоттенхэм» играл под руководством Нуну Санту 124 дня, а затем распрощался с тренером. Результаты и правда так себе, но дело не только в них.

Что с результатами при Нуну

🔴 Три поражения в последних четырех матчах во всех турнирах. Пять поражений в последних семи матчах АПЛ.

🔴 Без шансов против топ-команд или принципиальных соперников (0:3 от «Челси», 1:3 от «Арсенала», 0:3 от «МЮ»).

🔴 Всего четыре очка за три тура в группе Лиги конференций.

🔴 Девятое место в АПЛ. Вроде бы до зоны ЛЧ не запредельно далеко – пять очков. Но столько же и до 17-й строчки.

Плохие тренировки и нулевая тактика – еще больше причин

Увольнение Нуну – не только из-за результатов. Что стало известно Daily Mail:

🪓 Он не был первым выбором владельца клуба Даниэля Леви. И команда об этом знала. Двухлетний контракт тоже на это намекал. К тому же прагматичный футбол Нуну не очень подходил тому, что хотел видеть Леви.

🪓 В «Вулверхэмптоне» Нуну зарекомендовал себя человеком, уделяющим много внимания деталям. Но команда в «Тоттенхэме» толком не знала, как играть, у нее оставалось ощущение, что единственная тактика – это дисциплина и ожидание, кто Кейн и Сон решат в моментах.