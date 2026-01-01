Нуну Эшпириту Санту

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
⚡️ «Тоттенхэм» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в клубе четыре месяца
#Нуну Эшпириту Санту
Футбол
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ
#Нуну Эшпириту Санту
Футбол
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
#Вулверхэмптон
Футбол
«Вулверхэмптон» – неудобный соперник для Гвардиолы. Тренер Нуну вообще победил его два раза подряд
#Манчестер Сити
Все новости
Материалы
За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте
#Тоттенхэм
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре
В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
#Чемпионшип
Все материалы