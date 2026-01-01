Нуну Эшпириту Санту

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Футбол
⚡️ «Тоттенхэм» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в клубе четыре месяца
#Нуну Эшпириту Санту
Футбол
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ
#Нуну Эшпириту Санту
Футбол
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
#Вулверхэмптон
Футбол
«Вулверхэмптон» – неудобный соперник для Гвардиолы. Тренер Нуну вообще победил его два раза подряд
#Манчестер Сити