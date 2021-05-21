Нуну Эшпириту Санту
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#Нуну Эшпириту Санту #АПЛ #Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ

3 часа назад

Нуну Эшпириту Сантуш

твиттер «Вулверхэмптона»

Информация официальная, о ней объявил «Вулверхэмптон». Его последним матчем будет игра с «Манчестер Юнайтед» 22 мая.

Причины ухода неизвестны. Нуну Эшпириту Санту поблагодарил игроков, работников клуба и болельщиков.

  • Он работал в клубе с 2017 года. В первом сезоне «Вулверхэмптон» выиграл с ним Чемпионшип и впервые за шесть лет вышел в АПЛ.
  • После этого он дважды финишировал седьмым в АПЛ. В текущем сезоне «Вулверхэмптон» идет 12-м.
  • При нем клуб впервые за почти 50 лет дошли до четвертьфинала еврокубков - 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2019/20.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Вулверхэмптона»
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