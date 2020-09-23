Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер

🇵🇹 Родерик Миранда – обычно «Вулвз» сам берет португальцев в аренду, но этого игрока, напротив, отдавал. Играл он только в Чемпионшипе в сезоне-2017/18, сейчас пока числится в составе.

🇵🇹 Рубен Винагре – в 2017-м играл на правах аренды, через сезон был выкуплен. Появляется в составе не слишком часто, но ему всего 21 год.

🇵🇹 Рубен Невеш – прибыл в 2017-м из «Порту», стопроцентная основа уже четвертый сезон, доиграл до звания вице-капитана.

🇵🇹 Руй Патрисиу – появился в 2018 году, до этого всю жизнь играл за «Спортинг» (более 460 матчей).

🇵🇹 Жоау Моутинью – чемпион Европы, перебравшийся в 2018-м. Безоговорочная основа – в обоих прошлых сезонах отыграл все матчи в АПЛ.

🇵🇹 Педру Нету – летом 2019-го выписан из «Браги», стал первым тинейджером, забившим за «Вулвз» в АПЛ (в 19 лет).

🇵🇹 Даниэл Поденсе – в «Вулвз» с 2020 года, перебрался из «Олимпиакоса», против которого сыграл в плей-офф ЛЕ.

🇵🇹 Фабиу Силва – еще одно приобретение 2020-го, да еще и с безумной суммой в 40 млн евро, хотя парню всего 18 лет, и за «Порту» он играл редко.

🇵🇹 Витинья – еще один юный парень из «Порту», перешедший в 2020-м. Пока в аренде, но с правом выкупа.

🇵🇹 Нелсон Семеду – пока что последнее приобретение клуба. Играл три сезона в «Барселоне», выиграл Лигу наций с Португалией.

Португальцы и игроки из их чемпионата (например, мексиканец Хименес из «Бенфики») стали появляться после 2017 года, как раз когда клуб возглавил Нуну Санту. Тоже португалец.

Недавно «Вулверхэмптон» покинул Диогу Жота – он ушел в «Ливерпуль». А если бы не ушел – получился бы целый состав из португальцев: