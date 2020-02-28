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#Лига Европы #Футбол #Эспаньол #Вулверхэмптон #Педру Нету

Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл

28 февраля, 01:35

www.imago-images.de / Global Look Press

«Вулверхэмптон» выиграл 4:0 у «Эспаньола» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В ответной игре быстро пропустил, но сразу же сравнял. Интриги к концу матча не было: 2:2.

Но произошел эпизод, в котором посмешил вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету. В контратаке он воспользовался ошибкой соперника, вышел один на один, еще до штрафной обыграл вратаря, но не попал в пустые ворота.

Попади Нету, «Вулверхэмптон» бы наверняка победил, а в итоге он проиграл – в самом конце хет-трик оформил форвард «Эспаньола». Кальери 3:2 в пользу испанцев.

«Вулверхэмптон» вышел в стадию 1/8 финала еврокубка впервые с 1972 года. В этом сезоне клуб начал играть в Лиге Европы еще с июля. С тех пор – 11 побед в 14 матчах.

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