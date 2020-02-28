Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл

«Вулверхэмптон» выиграл 4:0 у «Эспаньола» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В ответной игре быстро пропустил, но сразу же сравнял. Интриги к концу матча не было: 2:2.

Но произошел эпизод, в котором посмешил вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету. В контратаке он воспользовался ошибкой соперника, вышел один на один, еще до штрафной обыграл вратаря, но не попал в пустые ворота.