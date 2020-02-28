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#Лига Европы #Футбол #Спортинг Лиссабон #Бенфика #Брага #Порту

В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии

28 февраля, 00:51

«Бенфика», разгромив «Зенит» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, квалифицировалась в плей-офф Лиги Европы. Три других португальских клуба – «Порту», «Спортинг» и «Брага» – вышли из своих групп ЛЕ.

Единственный, кто из них не был фаворитом у букмекеров в своей паре 1/16 финала – «Порту». На проход «Бенфики», «Спортинга» и «Браги» коэффициенты были ниже, чем у соперников.

Вылетели все четыре клуба.

Тренер «Бенфики» Бруну Лаже в прошлом сезоне довел клуб до 1/4 ЛЕ

Keystone Press Agency / Global Look Press

• «Брага» в первом матче вела 2:0 в Шотландии, но затем пропустила три от «Рейнджерс». Дома проиграла 0:1;

• «Порту» уступил 1:2 «Байеру» в гостях, а дома чуть не сгорел крупно – 1:3;

• «Спортинг» выиграл 3:1 у «Истанбула», но на выезде сначала на последних минутах пропустил гол и ушел в овертайм (1:3), а там – получил мяч с пенальти на 119-й и проиграл 1:4;

• «Бенфика» проиграла «Шахтеру» в гостях 1:2. Дома вела 3:1, но сыграла 3:3.

Португалия по-прежнему далеко от России в таблице коэффициентов УЕФА, но именно в этом сезоне продвинулась не особо дальше наших. Российские клубы не прошли групповые этапы, португальские – синхронно вылетели в первом раунде плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.

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