В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии

• «Брага» в первом матче вела 2:0 в Шотландии, но затем пропустила три от «Рейнджерс». Дома проиграла 0:1;

• «Порту» уступил 1:2 «Байеру» в гостях, а дома чуть не сгорел крупно – 1:3;

• «Спортинг» выиграл 3:1 у «Истанбула», но на выезде сначала на последних минутах пропустил гол и ушел в овертайм (1:3), а там – получил мяч с пенальти на 119-й и проиграл 1:4;

• «Бенфика» проиграла «Шахтеру» в гостях 1:2. Дома вела 3:1, но сыграла 3:3.

Португалия по-прежнему далеко от России в таблице коэффициентов УЕФА, но именно в этом сезоне продвинулась не особо дальше наших. Российские клубы не прошли групповые этапы, португальские – синхронно вылетели в первом раунде плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.