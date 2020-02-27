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#Айнтрахт Ф #Футбол #Лига Европы

Фанаты «Айнтрахта» не попали на футбол и сходили на хоккей. Хоть там поболели против «Ред Булла»

27 февраля, 22:36

Скриншот с твиттера Jonas

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Ред Булл» – «Айнтрахт» перенесли на день вперед из-за штормового предупреждения. Ожидаются порывы ветра со скоростью 120 километров в час.

УЕФА объявил, что матч перенесен с четверга на пятницу и начнется в 19:00 (МСК).

Фанаты «Айнтрахта» в Зальцбурге на футбол в четверг не попали, зато сходили на хоккейный матч. Говорят, было их там не меньше тысячи, а болели они за «Клагенфурт» – соперника «Ред Булла».

Это матч не главных, а вторых команд «Клагенфурта» и «Ред Булла». Первая команда «Клагенфурта» в это время играла дома, а основа «Ред Булла» отдыхала перед матчем, который состоится через два дня.

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