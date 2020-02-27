Фанат стоит на коленях перед Роналду, а тот злится

Обычно Криштиану Роналду хорошо относится к фанатам, которые выбегают на поле: он оттаскивает их от стюардов, успокаивает и выводит за поле. В матче «Лиона» и «Ювентуса» было почти так же, но не совсем. Какой-то парень в костюме «Ювентуса» прибежал к Роналду за селфи и упал на колени, обхватив его за колени. Роналду сначала проявил традиционное благородство, но парень был таким настырным и так долго пытался задержаться, что Роналду разозлился и явно пробовал вытолкать его.

Все просто: в этот момент «Юве» проигрывал, времени почти не оставалось, а у Роналду ничего не получалось (всего один удар в створ – и то плечом).