В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»
«Лион» минимально победил «Ювентус» (1:0) на домашнем стадионе. По этой игре уже обсуждают личные неудачи Криштиану Роналду, проблемы с ударами в створ у «Ювентуса» и неожиданно бойкую атаку «Лиона». Один Токо-Экамби попал в перекладину и имел еще пару моментов для результативного завершения. Не получилось.
Даже без лишних голов эта победа «Лиона» – подвиг. В декабре команда провела максимально неудачный матч против «Ренна». В нем из-за травм вылетели сразу два лидера: Мемфис Депай и Жефф Рен-Аделаид разорвали крестообразные связки. Они остались вне игры на полгода, хотя Депай уже активно тренируется и надеется хотя бы попасть на Евро.
Как раз на место Депая зимой и пришел Токо-Экамби из «Вильярреала» в аренду за 4 миллиона евро. Рен-Аделаида заменили мощнее: из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» пришел Бруно Гимараэш. За него вообще отдали сразу 20 миллионов евро. Оба в команде только осваиваются и потенциально все равно не заменяют двух лидеров. Но это уже лучше, чем вообще ничего.
Основной потерей «Лиона» стал именно Депай. В этом сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей, забил девять голов и отдал три ассиста. В Лиге чемпионов влияние Депая еще серьезнее: он отыграл пять матчей группового этапа и отметился голом в каждом из них. Без мячей от Депая «Лион» мог вообще не выйти из группы, где как раз играл «Зенит».
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия отмечал профессионализм Депая: «Я должен смотреть в будущее. К сожалению, пока оно без Мемфиса. Я часто разговариваю с ним по телефону, я посылаю ему сообщения, он в ответ кидает мне красивые видео. Через несколько дней он уже работал. Его боевой дух выглядит хорошим».
Депай мелькает в новостях о «Лионе» даже в моменты, когда просто тренируется в зале. Его контракт с французским клубом заканчивается летом 2021 года. Прямо сейчас «Лион» работает над продлением соглашения. «Мы собираемся оставить его. У нас всегда были отличные отношения», – говорил президент «Лиона» Жан-Мишель Олас. Победа «Лиона» над «Ювентусом» – лишний аргумент для клуба в переговорах с Депаем.
В инстаграме он уже порадовался победе: