В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»

«Лион» минимально победил «Ювентус» (1:0) на домашнем стадионе. По этой игре уже обсуждают личные неудачи Криштиану Роналду, проблемы с ударами в створ у «Ювентуса» и неожиданно бойкую атаку «Лиона». Один Токо-Экамби попал в перекладину и имел еще пару моментов для результативного завершения. Не получилось.

Даже без лишних голов эта победа «Лиона» – подвиг. В декабре команда провела максимально неудачный матч против «Ренна». В нем из-за травм вылетели сразу два лидера: Мемфис Депай и Жефф Рен-Аделаид разорвали крестообразные связки. Они остались вне игры на полгода, хотя Депай уже активно тренируется и надеется хотя бы попасть на Евро.

Как раз на место Депая зимой и пришел Токо-Экамби из «Вильярреала» в аренду за 4 миллиона евро. Рен-Аделаида заменили мощнее: из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» пришел Бруно Гимараэш. За него вообще отдали сразу 20 миллионов евро. Оба в команде только осваиваются и потенциально все равно не заменяют двух лидеров. Но это уже лучше, чем вообще ничего.