Каждый матч Гнабри в Лондоне – воспоминание об «Арсенале»
Серж Гнабри начинал карьеру в «Арсенале» Арсена Венгера. С командой он дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, но в составе так и не закрепился. «Вердер» выкупил Гнабри за 5 миллионов евро, когда тот вернулся из аренды в запас «Вест Бромвича». Сейчас Гнабри стоит 80 миллионов. Он забил уже шесть голов за «Баварию» в Лиге чемпионов. Все мячи – в Лондоне.
«Люблю ли я Лондон? Конечно. У меня здесь много друзей. Многие из них были сегодня на трибунах, и я думаю, что они давали мне хорошую силу. Конечно, мне всегда нравится возвращаться», – рассказал Гнабри после матча с «Челси». В этой игре он забил два мяча, на групповом этапе «Тоттенхэму» – четыре.
Хорошо, что Гнабри не забивал так много в Лондоне пять лет назад. Примерно так мыслит Томас Мюллер, которому очень нравится играть рядом Гнабри. Тот уезжал из «Арсенала», когда его оставили без всяких перспектив на место в основе. Даже такой беспокойный уход не лишил Гнабри любви к этому клубу.
Зайдите к нему в твиттер после любого матча в Англии – найдете слова о красном Лондоне. Это и есть отсылка к «Арсеналу».
После победы «Баварии» над «Тоттенхэмом» Гнабри писал о Северном Лондоне. Матчи «Арсенала» и «Тоттенхэма» – это дерби северной части города.
После успеха в игре с «Челси» Гнабри написал уже обо всем городе: «Лондон все еще красный».
Слова о красном Лондоне были в соцсетях Гнабри и во время выступления в «Арсенале». Это стандартная фраза для всех, кто переживает за клуб. «Так счастлив! Северный Лондон красный. Спасибо всем фанатам за совместный праздник», – так Гнабри благодарил болельщиков после победы в Кубке Англии.