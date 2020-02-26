Каждый матч Гнабри в Лондоне – воспоминание об «Арсенале»

Серж Гнабри начинал карьеру в «Арсенале» Арсена Венгера. С командой он дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, но в составе так и не закрепился. «Вердер» выкупил Гнабри за 5 миллионов евро, когда тот вернулся из аренды в запас «Вест Бромвича». Сейчас Гнабри стоит 80 миллионов. Он забил уже шесть голов за «Баварию» в Лиге чемпионов. Все мячи – в Лондоне.

«Люблю ли я Лондон? Конечно. У меня здесь много друзей. Многие из них были сегодня на трибунах, и я думаю, что они давали мне хорошую силу. Конечно, мне всегда нравится возвращаться», – рассказал Гнабри после матча с «Челси». В этой игре он забил два мяча, на групповом этапе «Тоттенхэму» – четыре.

Хорошо, что Гнабри не забивал так много в Лондоне пять лет назад. Примерно так мыслит Томас Мюллер, которому очень нравится играть рядом Гнабри. Тот уезжал из «Арсенала», когда его оставили без всяких перспектив на место в основе. Даже такой беспокойный уход не лишил Гнабри любви к этому клубу.

Зайдите к нему в твиттер после любого матча в Англии – найдете слова о красном Лондоне. Это и есть отсылка к «Арсеналу».

После победы «Баварии» над «Тоттенхэмом» Гнабри писал о Северном Лондоне. Матчи «Арсенала» и «Тоттенхэма» – это дерби северной части города.