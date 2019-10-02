Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол

Гнабри со смехом вспоминает, как познакомился с Озилом. Сержу тогда было десять лет (Месут старше на шесть): «Он участвовал в одном из турниров недалеко от моего города, так что я пошел посмотреть. Он был лучшим игроком турнира, так что я с ним сфотографировался. Но лучше его про это не спрашивайте – загордится еще».

В детстве Гнабри часто менял клубы – то каждый год, то раз в два года. В 11 – наконец-то перебрался в «Штутгарт», где провел пять лет. Следующим этапом был «Арсенал», заплативший за игрока 100 тысяч фунтов: туда Гнабри поехал с отцом – тот учил английский, время от времени они возвращались в Германию. «Знаю, что некоторые сильно скучают по дому, – говорил тогда Гнабри. – Но для меня это не проблема – в «Арсенале» полно людей, с кем можно поговорить по-немецки».

Очень важным было влияние Пера Мертезакер – как более старшего и опытного товарища: «Даже несмотря на то, что я приехал в «Арсенал» раньше, он помог мне больше, чем я ему». Притом Гнабри нравилась «Барселона», но больше всего он следил за Зиданом, а самым главным человеком, повлиявшим на его карьеру, назвал отца.

В списке самых молодых дебютантов «Арсенала» в АПЛ второе место у Гнабри после Джека Уилшера. За «Арсенал» он сыграл впервые в 17 лет и 98 дней. Было это в сезоне-2012/13, а в следующем немец отыграл 14 матчей во всех турнирах. Венгер как-то бросил фразу: «Ему был всего год, когда я пришел тренировать «Арсенал». Поверить не могу – у меня в заявке есть люди, которые еще не родились, а я уже тренировал этот клуб».