Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол
Серж Гнабри – форвард «Баварии» и герой второго тура Лиги чемпионов благодаря покеру в Лондоне.
Серж – сын ивуарийца и немки. Его отец Жан-Херманн прибыл из Кот-д’Ивуара в Германию для изучения немецкого языка. Он планировал вернуться на родину и преподавать его. Но не вернулся – создал семью и вырастил талантливого футболиста.
Кстати, когда Гнабри-младший перебрался в «Вердер», его биографией заинтересовались пристальнее и вдруг нашли матчи его отца за сборную Кот-д’Ивуара. Серж заявил, что это ложь – отец никогда на профессиональном уровне не играл в футбол.
Серж изначально считался талантливым бегуном, заглядываясь на своего кумира – Усэйна Болта, с которым мечтал побороться и на соревнованиях. Говорят, постоянные обновления Болтом собственных рекордов все-таки заставили Гнабри обратить внимание на футбол. «В один момент мне пришлось сделать выбор, и я выбрал футбол – с ним все же веселее», – вспоминал игрок.
Гнабри со смехом вспоминает, как познакомился с Озилом. Сержу тогда было десять лет (Месут старше на шесть): «Он участвовал в одном из турниров недалеко от моего города, так что я пошел посмотреть. Он был лучшим игроком турнира, так что я с ним сфотографировался. Но лучше его про это не спрашивайте – загордится еще».
В детстве Гнабри часто менял клубы – то каждый год, то раз в два года. В 11 – наконец-то перебрался в «Штутгарт», где провел пять лет. Следующим этапом был «Арсенал», заплативший за игрока 100 тысяч фунтов: туда Гнабри поехал с отцом – тот учил английский, время от времени они возвращались в Германию. «Знаю, что некоторые сильно скучают по дому, – говорил тогда Гнабри. – Но для меня это не проблема – в «Арсенале» полно людей, с кем можно поговорить по-немецки».
Очень важным было влияние Пера Мертезакер – как более старшего и опытного товарища: «Даже несмотря на то, что я приехал в «Арсенал» раньше, он помог мне больше, чем я ему». Притом Гнабри нравилась «Барселона», но больше всего он следил за Зиданом, а самым главным человеком, повлиявшим на его карьеру, назвал отца.
В списке самых молодых дебютантов «Арсенала» в АПЛ второе место у Гнабри после Джека Уилшера. За «Арсенал» он сыграл впервые в 17 лет и 98 дней. Было это в сезоне-2012/13, а в следующем немец отыграл 14 матчей во всех турнирах. Венгер как-то бросил фразу: «Ему был всего год, когда я пришел тренировать «Арсенал». Поверить не могу – у меня в заявке есть люди, которые еще не родились, а я уже тренировал этот клуб».
Вслед за этим – серьезное испытание. Гнабри получил травму колена и выбыл на год, а затем неудачно съездил в аренду в «Вест Бромвич», где и родилась знаменитая фраза Тони Пулиса, который сказал, что этот игрок не дотягивает до уровня клуба.
«Это было невероятно сложное время. Год был потерян, а когда я вернулся, то был арендован Вест Бромвичем, где сыграл лишь однажды, – вспоминал Гнабри. Он вообще сомневался в том, стоит ли продолжать бороться за все это. – Конечно, спрашиваешь себя, что происходит, что нужно сделать по-другому, стоит ли пытаться снова. Отец говорил мне, что я должен верить, он бы работал в любом случае. Помог и Мертезакер, он всегда помогал и заботился обо мне».
Гнабри в связи с этим затронул важную тему уже несколько лет спустя, когда стал звездой «Баварии». «Нас часто считают слабыми, когда мы говорим о давлении, когда мы раскрываем наши чувства, что мы на самом деле думаем и чувствуем. Слабости и страхи есть у любого человека. Это часто забывается, потому что мы как машины должны всегда жать на газ. Если бы мы больше говорили о чувствах, многое бы поменялось.
Было бы понятно, что мы тоже всего лишь люди, также допускаем ошибки, что у нас не всегда все хорошо. Изменилось бы настроение в команде, вы бы снова узнали друг друга. Может быть, это был бы путь, который бы позволил избежать давления, по-новому выступать, реагировать, да и обрести уверенность в себе».
Гнабри в тот момент стоило только дождаться сезона-2016/17. «Арсенал» продал его в «Вердер». 11 голов Гнабри помогли бременскому клубу финишировать в восьмерке. Тут же – покупка «Баварией», удачная аренда в «Хоффенхайм», а потом и закрепление в качестве лидера мюнхенского суперклуба. Гнабри в первом же сезоне стал лучшим игроком «Баварии» по версии фанатов. Трофеи, голы за сборную, мировое признание – все это Гнабри получил в 2019-м.
Ставшее знаменитым празднование забитого гола Гнабри утащил из НБА – он очень любит баскетбол. Болеет вроде бы за «Лейкерс», но празднование – жесты приготовления еды – подсмотрел у игрока «Хьюстона» Джеймса Хардена. «Есть видео, где он показывает будто готовит еду после того, как забивает решающий мяч, – объяснял Гнабри. – Так он готовил, размешивал, получилось празднование».
Как празднует Гнабри – в Лондоне увидели четырежды. Под конец немец уже устал готовить и просто принимал поздравления. Покер в Лондоне – еще и символ того, как триумфально он вернулся в этот город, где пережил самый сложный этап в карьере.