«Ман Сити» весь сезон ждал возвращения Лапорта, а тот опять сломался

«Ман Сити» выиграл у «Реала» (2:1) в гостевом матче в плей-офф Лиги чемпионов. Минимальное преимущество на чужом поле – классный итог для «Сити» по этой игре. Плохое тоже есть: уже на 33-й минуте команда Гвардиолы вынужденно потеряла Эмерика Лапорта. Защитник «Ман Сити» опять получил травму и заменился на Фернандиньо.

Эмерик Лапорт снова травмирован – сейчас эти слова вызывают ужасные эмоции у фанатов «Сити». В этом сезоне Лапорт запомнился в их глазах появлением нового мема. Во время игры «Ман Сити» и «Кристал Пэлас» он засветился в кадре, когда ел курицу на трибунах. Лапорт посмеялся вместе с фанатами и даже ответил, что просто хотел спокойно поесть.

На трибунах Лапорт проводил большую часть времени от всего сезона. Он пропустил из-за травмы пять месяцев и отыграл в АПЛ только семь матчей. Обычно Лапорт просто тренировался и светился в соцсетях – даже обсуждал фотошоп с фотографией Месси. Французское издание Foot Mercato приделало голову Месси к телу Лапорта – тот переживал, что Лео будет не так хорош с его ногами.