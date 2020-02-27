«Ман Сити» весь сезон ждал возвращения Лапорта, а тот опять сломался
«Ман Сити» выиграл у «Реала» (2:1) в гостевом матче в плей-офф Лиги чемпионов. Минимальное преимущество на чужом поле – классный итог для «Сити» по этой игре. Плохое тоже есть: уже на 33-й минуте команда Гвардиолы вынужденно потеряла Эмерика Лапорта. Защитник «Ман Сити» опять получил травму и заменился на Фернандиньо.
Эмерик Лапорт снова травмирован – сейчас эти слова вызывают ужасные эмоции у фанатов «Сити». В этом сезоне Лапорт запомнился в их глазах появлением нового мема. Во время игры «Ман Сити» и «Кристал Пэлас» он засветился в кадре, когда ел курицу на трибунах. Лапорт посмеялся вместе с фанатами и даже ответил, что просто хотел спокойно поесть.
На трибунах Лапорт проводил большую часть времени от всего сезона. Он пропустил из-за травмы пять месяцев и отыграл в АПЛ только семь матчей. Обычно Лапорт просто тренировался и светился в соцсетях – даже обсуждал фотошоп с фотографией Месси. Французское издание Foot Mercato приделало голову Месси к телу Лапорта – тот переживал, что Лео будет не так хорош с его ногами.
Предыдущую травму Лапорт залечил только к концу января. Он травмировал колено в матче против «Брайтона» (4:0) прямо перед вызовом в сборную Франции. «Когда это произошло, в голове промелькнуло удивление. Это случилось за день до моей поездки в сборную Франции. Я бы не назвал себя проклятым, но, возможно, это похоже на какое-то несчастье», – потом рассказывал Лапорт.
Бывший защитник «Сити» Майка Ричардс выдал мнение, что Лапорт – один из лучших центральных защитников в АПЛ: «Это левоногий центральный защитник, который всегда помогает в создании игры. У него есть харизма, по моему мнению, он почти идеальный. Я знаю, что многие говорят о ван Дейке, и он играл сенсационно. Но, когда Лапорт в хорошей форме, он выглядит одним из лучших».
Пеп Гвардиола считает Лапорта лучшим в мире из левоногих игроков на своей позиции: «У него есть то, чего нет в других игроках команды. Он ускоряет нашу игру, потому что он единственный центральный защитник с левой ногой. Для задумки нашего футбола он очень важен. Помимо его характера и менталитета, у него есть все атрибуты, чтобы быть тем, кем он является. Для меня, когда он в хорошей форме, это лучший левоногий центральный защитник в мире».