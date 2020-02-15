Под «Манчестер Сити» копали английские и немецкие издания. Нашли измененные финансовые отчеты и перепродажу прав на игроков

В начале марта 2019-го авторы Der Spiegel Рафаэль Бушманн и Кристоф Винтербах в своем материале обвинили «Манчестер Сити» в использовании теневых компаний для нарушения правил ФФП. Главные пункты из того материала:

1. «Манчестер Сити» еще в 2012-м придумал сомнительную схему для обхода ФФП. Если расходы по итогам сезона были выше запланированных, то руководители увеличивали число предсезонных взносов в отчетах, отправляемых в ФА и УЕФА.

Следователи УЕФА также подтвердили, что некоторые источники спонсорских доходов клуба никакого отношения к заявленным спонсорам не имели.

2. В 2014 в ходе специального расследования был найден фонд, главной задачей которого была покупка акций футболистов. Фактически было несколько владельцев на права игроков – сам «Манчестер Сити» и этот фонд (что запрещено ФА). Суть схемы в том, что при уходе игрока из «Сити» акционеры получали какой-то процент от трансфера.

В качестве такого фонда была зарегистрирована люксембургская компания Mangrove, к которой, по данным Der Spiegel, имел отношение генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано. Der Spiegel пишет: в планах Mangrove на 10 лет была закупка до 70% акций контрактов игроков «Манчестер Сити», прибывших из латинской Америки.

Особенность этой схемы заключался в том, что деньги, поступавшие на счета Mangrove, нельзя было отследить дальше. Der Spiegel в своем материале привел в качестве примера полузащитника Бруно Сукулини, пробывшего на контракте с «Сити» 3 года, а потом перешедшего в «Верону» за 1,25 миллиона евро. Никто не знает, какой процент от трансфера Сукулини получал фонд и куда он переходил. По данным издания, деньги, возможно, возвращались на банковский счет «Сити», а стороны (в данном случае – «Верона» и «Сити») намеренно занижали сумму трансфера.