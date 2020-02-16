«Манчестер Сити» не сдается: готовит апелляцию, давит на косяки «ПСЖ» и «Ювентуса», настраивает игроков через Пепа
14 февраля УЕФА объявил об исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона, начиная со следующего. Причины суровые – клуб неоднократно нарушал правила ФФП, что было выявлено после специального расследования УЕФА.
15 февраля стало известно, что у «Сити» обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для этого у клуба есть 10 дней.
16 февраля – буквально каждое английское СМИ написало о том, что «Сити» не сдастся в сложной ситуации.
В суде «Сити» укажет на ляпы других. Если ход пройдет, то пострадают клубы АПЛ, «ПСЖ» и «Ювентус»
В «Манчестер Сити» уверены: у них есть неопровержимые доказательства своей невиновности. Более того – клуб уже подготовил официальную бумагу с ответами на все интересующие УЕФА вопросы и выступит с ней в суде.
Еще одна новость для «Сити»: Премьер-лига проведет собственное расследование, чтобы помочь УЕФА выявить дополнительные нарушения ФФП (если имеются). Плохой момент заключается не только для «Манчестер Сити», но и для всех команд АПЛ. The Athletic также пишет, что в CAS «Сити» предоставит данные по всем клубам Премьер-лиги, поскольку определенные люди тщательно следили за трансферной активностью клубов АПЛ с начала десятилетия.
Отдельным пунктом давления на УЕФА со стороны «Манчестер Сити» будут некоторые сделки «Ювентуса» и «ПСЖ», на которые союз не обратил никакого внимания. По данным все того же The Athletic, в случае с «ПСЖ» «Сити» вновь поднимет тему по покупкам Килиана Мбаппе и Неймара. Что касается «Ювентуса», то «Манчестер Сити» потребует CAS рассмотреть роль завода FIAT в приобретении Криштиану Роналду.
В «Сити» уверены: у УЕФА к ним предвзятое отношение. В клубе думают, что дисквалификацию отменят: если уж «ПСЖ» и «Ювентус» за похожие косяки простили, то ничего не будет и с ними.
Английские журналисты говорят об уходе Пепа, но он не думает об этом
Один из главных вопросов связан с работой Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Английские таблоиды сразу же предположили, что утверждение бана станет причиной ухода Гвардиолы, например, в «Ювентус». Но:
1. Много источников (в том числе и The Athletic, который не постит непроверенную информацию) пишут: Гвардиола настроен минимум отработать свой контракт до конца. Он уже обдумывает планы на летнее трансферное окно.
2. Тут выступил сам Гвардиола. Инсайдеры из The Athletic передают слова Гвардиолы, которые он сказал футболистам на базе: «Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант». Еще Пеп намекнул, что «Сити» должен бороться вопреки всем санкциям со стороны УЕФА.
The Times пишет, что на следующий день после объявления о дисквалификации «Сити» руководство собралось вместе с игроками на базе и пообещало им: нет никаких причин для волнений, поскольку и боссы, и клубные юристы контролируют ситуацию. В то же время The Independent пишет: руководство нормально отнесется, если игроки подумают об уходе (если дисквалификацию не отменят).