«Манчестер Сити» не сдается: готовит апелляцию, давит на косяки «ПСЖ» и «Ювентуса», настраивает игроков через Пепа

В «Сити» уверены: у УЕФА к ним предвзятое отношение. В клубе думают, что дисквалификацию отменят: если уж «ПСЖ» и «Ювентус» за похожие косяки простили, то ничего не будет и с ними.

Английские журналисты говорят об уходе Пепа, но он не думает об этом

Один из главных вопросов связан с работой Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Английские таблоиды сразу же предположили, что утверждение бана станет причиной ухода Гвардиолы, например, в «Ювентус». Но:

1. Много источников (в том числе и The Athletic, который не постит непроверенную информацию) пишут: Гвардиола настроен минимум отработать свой контракт до конца. Он уже обдумывает планы на летнее трансферное окно.

2. Тут выступил сам Гвардиола. Инсайдеры из The Athletic передают слова Гвардиолы, которые он сказал футболистам на базе: «Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант». Еще Пеп намекнул, что «Сити» должен бороться вопреки всем санкциям со стороны УЕФА.

The Times пишет, что на следующий день после объявления о дисквалификации «Сити» руководство собралось вместе с игроками на базе и пообещало им: нет никаких причин для волнений, поскольку и боссы, и клубные юристы контролируют ситуацию. В то же время The Independent пишет: руководство нормально отнесется, если игроки подумают об уходе (если дисквалификацию не отменят).