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#Лионель Месси #Футбол #Манчестер Сити #Барселона #Эмерик Лапорт

Французское издание прифотошопило голову Месси к телу защитника «Ман Сити». Тот отреагировал

06 февраля, 22:37

www.imago-images.de / Global Look Press

Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом, теперь вокруг его возможного ухода много слухов. По информации ESPN, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Месси и может стать лидером в борьбе за него, если Лео действительно будет менять клуб.

Французское издание Foot Mercato прифотошопило голову Месси к телу игрока «Манчестер Сити». «Почему бы и нет?» – подпись над картинкой.

Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт отреагировал смеющимися эмодзи и фразой: «Неплохо, но не знаю, будет ли он так хорош с моими ногами в реальной жизни».

Легко догадаться, что голову Месси французы прифотошопили именно к фотографии Лапорта – на шортах можно заметить 14-й номер, под которым он играет за «Сити».

Лапорт неоднократно играл против Месси в Примере, он – бывший игрок «Атлетика».

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