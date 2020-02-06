Французское издание прифотошопило голову Месси к телу защитника «Ман Сити». Тот отреагировал
Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом, теперь вокруг его возможного ухода много слухов. По информации ESPN, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Месси и может стать лидером в борьбе за него, если Лео действительно будет менять клуб.
Французское издание Foot Mercato прифотошопило голову Месси к телу игрока «Манчестер Сити». «Почему бы и нет?» – подпись над картинкой.
Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт отреагировал смеющимися эмодзи и фразой: «Неплохо, но не знаю, будет ли он так хорош с моими ногами в реальной жизни».
Легко догадаться, что голову Месси французы прифотошопили именно к фотографии Лапорта – на шортах можно заметить 14-й номер, под которым он играет за «Сити».
Лапорт неоднократно играл против Месси в Примере, он – бывший игрок «Атлетика».