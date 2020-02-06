Французское издание прифотошопило голову Месси к телу защитника «Ман Сити». Тот отреагировал

Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом, теперь вокруг его возможного ухода много слухов. По информации ESPN, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Месси и может стать лидером в борьбе за него, если Лео действительно будет менять клуб.

Французское издание Foot Mercato прифотошопило голову Месси к телу игрока «Манчестер Сити». «Почему бы и нет?» – подпись над картинкой.

Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт отреагировал смеющимися эмодзи и фразой: «Неплохо, но не знаю, будет ли он так хорош с моими ногами в реальной жизни».