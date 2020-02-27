Жефф Рен-Аделаид

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В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»
#Лион
«Лион» мрачнейший: фанаты травят легионера, два лидера одновременно сломались, результаты – фу, тренер всех бесит
#Лион
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