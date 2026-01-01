Руй Патрисиу

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Руй Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» в «Рому». Контракт подписан до 2024 года
#Руй Патрисиу
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Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
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