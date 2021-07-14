Руй Патрисиу
Серия А
Рома
Поделиться:
Комментарии:
0
#Руй Патрисиу #Серия А #Рома

Руй Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» в «Рому». Контракт подписан до 2024 года

вчера, 09:17

Переход Руя Патрисиу стал первым для «Ромы» в межсезонье. Контракт подписан на три года, она заплатила за трансфер 11,5 миллиона евро без учета бонусов.

  • Патрисиу 33 года, он с 2018 года он играл в Англии за «Вулверхэмптон». Провел за него 127 игр, пропустил 151 мяч и 37 игр отыграл на ноль.
  • «Рома» будет третьим клубом в его карьере. До «Вулверхэмптона» он играл только в «Спортинге», в котором провел 12 лет.
  • На международном уровне играет за Португалию, он выиграл с ней Евро-2016.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Ромы»
Еще по теме
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Руй Патрисиу
#Серия А
#Рома