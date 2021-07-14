Руй Патрисиу
Серия А
Рома
Руй Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» в «Рому». Контракт подписан до 2024 года
вчера, 09:17
Переход Руя Патрисиу стал первым для «Ромы» в межсезонье. Контракт подписан на три года, она заплатила за трансфер 11,5 миллиона евро без учета бонусов.
- Патрисиу 33 года, он с 2018 года он играл в Англии за «Вулверхэмптон». Провел за него 127 игр, пропустил 151 мяч и 37 игр отыграл на ноль.
- «Рома» будет третьим клубом в его карьере. До «Вулверхэмптона» он играл только в «Спортинге», в котором провел 12 лет.
- На международном уровне играет за Португалию, он выиграл с ней Евро-2016.
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