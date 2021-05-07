Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!

«Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы грохнул «Рому» 6:2.

Уле-Гуннар Сульшер и Паулу Фонсека в один голос твердили перед ответной игрой, что матч все равно имеет смысл, а в футбол все случается. Но некоторые букмекерские конторы даже перестали принимать ставки на проход «МЮ» в финал из этой пары – все было понятно.

Первый тайм выиграл «МЮ» благодаря голу Кавани, так что «Роме» для выхода нужен был счет 5:1. Требовалось забить пять голов за тайм.

«МЮ» в перерыве выпустил Уильямса и Теллеса вместо Ван-Биссаки и Шоу, вел до 57-й минуты, а потом пропустил сразу два гола от Джеко и Кристанте к 60-й. И дальше случилось вот что. За минуту игроки «Ромы» трижды лупили в упор Де Хеа: