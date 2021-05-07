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#Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Рома

Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!

07 мая, 00:35

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы грохнул «Рому» 6:2.

Уле-Гуннар Сульшер и Паулу Фонсека в один голос твердили перед ответной игрой, что матч все равно имеет смысл, а в футбол все случается. Но некоторые букмекерские конторы даже перестали принимать ставки на проход «МЮ» в финал из этой пары – все было понятно.

Первый тайм выиграл «МЮ» благодаря голу Кавани, так что «Роме» для выхода нужен был счет 5:1. Требовалось забить пять голов за тайм.

«МЮ» в перерыве выпустил Уильямса и Теллеса вместо Ван-Биссаки и Шоу, вел до 57-й минуты, а потом пропустил сразу два гола от Джеко и Кристанте к 60-й. И дальше случилось вот что. За минуту игроки «Ромы» трижды лупили в упор Де Хеа:

При 3:1 «Роме» нужно было бы забить еще два и не пропустить, а до конца оставалось полчаса. Тот самый камбэк против «Барселоны» в четвертьфинале ЛЧ «Рома» сотворила во втором тайме, забив два их трех голов. Решающий – за восемь минут до конца.

Но против «МЮ» после таких бешеных моментов осталось 2:1, да и держалось недолго – вскоре забил Кавани и убил остатки интриги.

Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 57
Кристанте 60
Залевски 83
3:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кавани 39
Кавани 68
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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