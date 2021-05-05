УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру

Раньше из-за перебора карточек в полуфинале ЛЧ многие топы пропускали финалы. Однажды Рой Кин устроил из-за этого словесную войну с УЕФА

Формально УЕФА начал аннулировать все желтые карточки после четвертьфинала с сезона-2014/15. Причина – так турнир получает больше соревновательного интереса за счет участия игроков, которые не могли играть из-за перебора желтых карточек. До этого предупреждения мешали игрокам выходить в финалах. Вот яркие примеры:

❌ Финал 2012 года между «Челси» и «Баварией» пропустили Иванович, Рамирес, Рауль Мейрелеш, Давид Алаба, Хольгер Бадштубер и Луис Густаво. У Джона Терри была другая ситуация: его удалили в ответной полуфинальной игре против «Барсы». «Челси» просил у УЕФА отменить все дисквалификации перед финалом. УЕФА отказался, но разрешил Терри присутствовать на церемонии вручении кубка.

«Бавария», проигравшая тот турнир, была очень недовольна тем, что Алаба и Густаво не вышли на игру.

❌ Хаби Алонсо не сыграл против «Атлетико» в финале-2014. Карло Анчелотти потом, несмотря на победу, много говорил, как УЕФА убивает красоту игры.

❌ Рой Кин и Пол Скоулз не играли против «Баварии» в финале ЛЧ-1999. В том самом, когда «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Баварии» за 2 минуты. «Манчестер Юнайтед» подавал апелляцию УЕФА и просил его разрешить двум важнейшим игрокам выступить в финале. Ответ – отказ.

«Манчестер Юнайтед» не понял это решение и послал еще одну апелляцию, которая тоже провалилась. В итоге представители клуба публично высказали недовольство.