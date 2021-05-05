УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
Какие правила действуют в Лиге чемпионов относительно желтых карточек
- Одиночные желтые карточки и дисквалификации всегда следуют с игроком с одного этапа ЛЧ на другой.
- В исключительных случаях (например, недостаток вратарей) карточки могут быть отменены.
- Все карточки сгорают после четвертьфиналов – в полуфинал игроки выходят чистыми. Это правило позволило сыграть в первых матчах 1/2 финала многим топовым игрокам:
- «ПСЖ»: Неймар, Кимпембе, Верратти и Курзава.
- «Манчестер Сити»: Канселу и Фернандиньо.
- «Реал»: Менди и Вальверде.
- «Челси»: Ковачич и Зиеш.
- Дисквалификации, полученные за карточки, истекают в конце сезона.
Раньше из-за перебора карточек в полуфинале ЛЧ многие топы пропускали финалы. Однажды Рой Кин устроил из-за этого словесную войну с УЕФА
Формально УЕФА начал аннулировать все желтые карточки после четвертьфинала с сезона-2014/15. Причина – так турнир получает больше соревновательного интереса за счет участия игроков, которые не могли играть из-за перебора желтых карточек. До этого предупреждения мешали игрокам выходить в финалах. Вот яркие примеры:
❌ Финал 2012 года между «Челси» и «Баварией» пропустили Иванович, Рамирес, Рауль Мейрелеш, Давид Алаба, Хольгер Бадштубер и Луис Густаво. У Джона Терри была другая ситуация: его удалили в ответной полуфинальной игре против «Барсы». «Челси» просил у УЕФА отменить все дисквалификации перед финалом. УЕФА отказался, но разрешил Терри присутствовать на церемонии вручении кубка.
«Бавария», проигравшая тот турнир, была очень недовольна тем, что Алаба и Густаво не вышли на игру.
❌ Хаби Алонсо не сыграл против «Атлетико» в финале-2014. Карло Анчелотти потом, несмотря на победу, много говорил, как УЕФА убивает красоту игры.
❌ Рой Кин и Пол Скоулз не играли против «Баварии» в финале ЛЧ-1999. В том самом, когда «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Баварии» за 2 минуты. «Манчестер Юнайтед» подавал апелляцию УЕФА и просил его разрешить двум важнейшим игрокам выступить в финале. Ответ – отказ.
«Манчестер Юнайтед» не понял это решение и послал еще одну апелляцию, которая тоже провалилась. В итоге представители клуба публично высказали недовольство.
Это очень задело Роя Кина. Спустя два дня после финала он сказал: «В УЕФА сидят гребанные болельщики? Они же сами лишают нас возможности показать им зрелище. Я не видел ни одной причины, почему нам со Скоулзом не отменили карточки. Финал – главный матч года, ради него нужно прощать».
В другом интервью он сказал: «Я смотрел сраные 90 минут матча и хотел закончить карьеру футболиста. Я пропустил важнейшую игру в жизни. Если бы не команда, то я бы реально ушел из футбола».
Алекс Фергюсон подтверждал: он никогда не видел такого разобранного Кина. Они вместе обсудили с ним проблему, когда стало известно, что он пропустит финал против «Баварии».
«Рой мужественно отнесся к этому. Хотя было видно, что пропуск финала серьезно ударил по нему».