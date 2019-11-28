Голевой рекорд, ассисты и карточка за симуляцию – таким был 700-й матч Месси за «Барселону»

В этом сезоне у Месси два гола и три ассиста в матчах Лиги чемпионов, но промежуточный результат не так важен. Интереснее, что единственный мяч в ворота «Боруссии» привел Месси к очередному рекорду. Теперь он забивал в Лиге чемпионов 34-м разным командам. У Криштиану Роналду и Рауля набралось на одного соперника меньше. Лучше Месси никого нет.

Впервые в сезоне Лиги чемпионов Лионель Месси получил желтую карточку: ему показали предупреждение за симуляцию. В одном из эпизодов в начале второго тайма Месси убежал один на один с вратарем «Боруссии», пробросил мяч мимо и упал. Никакого касания от голкипера не было, но эпизод все равно рассмотрела система VAR. Она подтвердила правоту арбитра.

Приятный результат игры все равно перечеркнул недовольство Месси в таком моменте. Еще приятнее для него выглядят эти цифры: за 700 матчей Месси забил 613 голов и собрал 250 ассистов. В этот период он выиграл 34 трофея. При этом Месси всего 32 года, а он уже достиг таких цифр. Зацените 700-й матч Лионеля Месси в его же эмоциях: