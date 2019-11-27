Дзюба забил гол в порванной майке. Под ней была другая – с его празднованием
В первом тайме игры «Зенита» и «Лиона» единственный мяч забил Артем Дзюба. Перед этим все гадали, что за рисунок находится у него на груди под игровой майкой. Дзюба вышел на матч в форме «Зенита», а под нее надел еще одну майку – об этом узнали из-за порванной формы. Почти весь тайм Дзюба бегал в майке с разорванным воротом – в ней он и отметился тем голом.
На этих двух фотографиях видна часть этого рисунка.
Тимур Журавель в перерыве показал его полностью – там тоже изображен Дзюба, исполняющий свой любимый жест.
Напоминаем историю появления такого празднования. На ЧМ-2018 Дзюба забил гол Саудовской Аравии, когда вышел на замену. После этого Черчесов исполнил жест воинского приветствия. Следующий гол таким образом отмечал уже сам Дзюба, а после ЧМ они вместе передали РФС права на его использование. Сам Дзюба теперь радуется так почти после каждого гола.
В декабре 2018-го хоккеист молодежной сборной России Виталий Кравцов тоже отмечал гол подобным жестом. В интервью Sport24 Кравцов сказал, что он – его автор: «Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле».