Дзюба забил гол в порванной майке. Под ней была другая – с его празднованием

В первом тайме игры «Зенита» и «Лиона» единственный мяч забил Артем Дзюба. Перед этим все гадали, что за рисунок находится у него на груди под игровой майкой. Дзюба вышел на матч в форме «Зенита», а под нее надел еще одну майку – об этом узнали из-за порванной формы. Почти весь тайм Дзюба бегал в майке с разорванным воротом – в ней он и отметился тем голом.

На этих двух фотографиях видна часть этого рисунка.