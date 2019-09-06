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Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Артем Дзюба
Эндрю Робертсон
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#Россия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Артем Дзюба #Эндрю Робертсон

Новый скилл Дзюбы – забить с паса победителя ЛЧ. Даже если ассистирует соперник

06 сентября 2019, 22:48
Михаил Морозов

Сборная России уступала в первом тайме шотландцам 0:1, но Артем Дзюба сравнял счет в конце первого тайма.

Наши разыграли неплохую комбинацию, но голевой пас нельзя записать на Головина – его передачу прервал Эндрю Робертсон и выложил мяч прямо на Дзюбу, который и замкнул прострел от чужого защитника.

Робертсон – один из сильнейших левых защитников мира, летом он выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля». Интересно, что это уже не первый гол Дзюбы в этом отборочном цикле с паса футболиста, который побеждал в ЛЧ. В игре с Казахстаном ему ассистировал Денис Черышев, который формально является победителем ЛЧ-2015/16 в составе мадридского «Реала».

Дзюба забил 21-й гол за сборную и догнал Романа Павлюченко, впереди только Бесчастных (26) и Кержаков (30). В квалификации к Евро-2020 на его счету шесть мячей – четыре забил в ворота Сан-Марино, один – Казахстану, еще один – в Шотландии.

После гола Дзюбы количество забитых мячей сборной России в этом отборочном цикле достигло 16. Ровно половина из них – с прострелов и подач. Если же считать ошибку Робертсона за прострел, который замкнул Дзюба, получится даже больше половины.

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