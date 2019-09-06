Новый скилл Дзюбы – забить с паса победителя ЛЧ. Даже если ассистирует соперник

Робертсон – один из сильнейших левых защитников мира, летом он выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля». Интересно, что это уже не первый гол Дзюбы в этом отборочном цикле с паса футболиста, который побеждал в ЛЧ. В игре с Казахстаном ему ассистировал Денис Черышев, который формально является победителем ЛЧ-2015/16 в составе мадридского «Реала».

Дзюба забил 21-й гол за сборную и догнал Романа Павлюченко, впереди только Бесчастных (26) и Кержаков (30). В квалификации к Евро-2020 на его счету шесть мячей – четыре забил в ворота Сан-Марино, один – Казахстану, еще один – в Шотландии.

После гола Дзюбы количество забитых мячей сборной России в этом отборочном цикле достигло 16. Ровно половина из них – с прострелов и подач. Если же считать ошибку Робертсона за прострел, который замкнул Дзюба, получится даже больше половины.