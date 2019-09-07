Впереди еще 5 матчей, а Россия уже почти на Евро. Расклад – супер
Россия обыграла Шотландию 2:1, Бельгия разгромила 4:0 Сан-Марино, Кипр и Казахстан свели ничью 1:1. В группе I завершился первый круг, таблица выглядит следующим образом:
Две лучшие команды группы выходят напрямую. Первый критерий при равенстве очков – личные встречи.
Оставшиеся матчи России:
- Казахстан (д);
- Шотландия (д);
- Кипр (г);
- Бельгия (д);
- Сан-Марино (г).
Пять очков – очень солидный отрыв. Если подходить совсем уж формально, то нашей сборной точно хватит десяти очков в пяти турах, и это при условии, если все свои матчи выиграет Казахстан (в том числе и у нашей сборной, но не с невообразимым счетом вроде 5:0 или 5:1) или Шотландия, чего, конечно же, не произойдет.
Поэтому берем более реалистичный вариант. Например, на следующий тур. Россия в Калининграде обыгрывает Казахстан, шотландцы цепляют максимум одно очко в домашней игре с Бельгией (что тоже спорно, учитывая космическую разницу в уровне команд). За четыре тура до конца расклад становится таким:
- 2. Россия – 15;
- 3. Казахстан, Шотландия – 7.
Наши в любом случае гарантировано обыграют команду Сан-Марино – как самую слабую сборную Европы. То есть в этом случае у России будет не менее 18 очков и Казахстану или Шотландии в четырех оставшихся матчах потребуется набрать 12, чтобы опередить наших – то есть выиграть их все, и это при условии, что Россия проиграет не только Бельгии и Шотландии, но еще и Кипру. Этого, конечно, не случится. Так что победа в Калининграде в понедельник – это уже гарантия выхода на Евро на 99%.
Вообще, исходя из раскладов сил, максимум, на что могут рассчитывать во втором круге сборные Казахстана и Шотландии, это 11 очков – три победы (например, над конкурентом + Кипром и Сан-Марино) и две ничьи (например, с Россией или Бельгией), причем даже такой результат практически невероятен. Тем не менее, если это произойдет, России надо набрать 19. Уже есть 12. Семь очков в пяти матчах второго круга можно добыть едва ли не любым составом. Учитывая что: а) три игры дома; б) в соперниках есть Казахстан, Кипр и Сан-Марино.
Расслабляться не нужно, но можно легко признать, не боясь сглазить – только чудо помешает сборной России выступить на Евро-2020. Интереснее понять, в каком месяце наша команда оформится официально.
Теоретически этого еще не произойдет в сентябре после матча с Казахстаном. Скорее всего, это случится в октябре. Что нужно, чтобы сборная России квалифицировалась уже за три тура до конца, то есть через два матча:
- Нашим – обыграть Казахстан и Шотландию дома;
- Чтобы Казахстан не обыграл дома Кипр.
В этом случае: Россия – 18; Шотландия – максимум 9 (и в любом случае ниже нас из-за личных встреч); Казахстан – максимум 8.
«Остается пять игр, и это 15 очков. Их нам никто не подарит, за них тоже надо бороться», – Черчесов после матча с Шотландией объясняет прописные истины, но абсолютно точно, как максималист, держит в голове, что здорово было бы обойти и Бельгию.
Что нужно для того, чтобы финишировать первыми? Здесь расклады куда проще.
- Сыграть не хуже Бельгии со всеми соперниками по группе (четыре матча);
- Обыграть бельгийцев дома 2:0 или крупно (первый матч мы проиграли 1:3).
В случае победы 3:1 над Бельгией придется считать разницу мячей и понабитые голы аутсайдерам группы.
Впрочем, до этих раскладов пока далеко, главное – поскорее выполнить главную задачу, к которой сборная России очень близка задолго до финиша – за пять туров до конца. Следующий матч – домашний против сборной Казахстана в Калининграде, затем уже в октябре наши сыграют с шотландцами в «Лужниках». Там-то все должно окончательно решиться в нашу пользу.