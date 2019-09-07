Впереди еще 5 матчей, а Россия уже почти на Евро. Расклад – супер

Две лучшие команды группы выходят напрямую. Первый критерий при равенстве очков – личные встречи .

Оставшиеся матчи России:

Казахстан (д);

Шотландия (д);

Кипр (г);

Бельгия (д);

Сан-Марино (г).

Пять очков – очень солидный отрыв. Если подходить совсем уж формально, то нашей сборной точно хватит десяти очков в пяти турах , и это при условии, если все свои матчи выиграет Казахстан (в том числе и у нашей сборной, но не с невообразимым счетом вроде 5:0 или 5:1) или Шотландия, чего, конечно же, не произойдет.

Поэтому берем более реалистичный вариант. Например, на следующий тур. Россия в Калининграде обыгрывает Казахстан, шотландцы цепляют максимум одно очко в домашней игре с Бельгией (что тоже спорно, учитывая космическую разницу в уровне команд). За четыре тура до конца расклад становится таким:

2. Россия – 15;

3. Казахстан, Шотландия – 7.