Сборная России забила 17 голов в квалификации к Евро. 10 из них – с прострелов и подач

Наши не так часто забивали на ЧМ-2018, замыкая прострелы или подачи, нельзя сказать, что именно это было главным оружием нашей команды в Лиге наций, но становится очевидно, что в квалификации к Евро-2020 это работает лучше всего. Причем практически со всеми соперниками.

За пять матчей сборная России забила 17 голов. Из них девять – Сан-Марино, четыре – Казахстану, два – Шотландии, по одному – Кипру и Бельгии.

Что интересно – наши забили всем своим соперникам. А от прострелов/подач российских футболистов убереглись только бельгийцы.