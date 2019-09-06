Сборная России забила 17 голов в квалификации к Евро. 10 из них – с прострелов и подач
Наши не так часто забивали на ЧМ-2018, замыкая прострелы или подачи, нельзя сказать, что именно это было главным оружием нашей команды в Лиге наций, но становится очевидно, что в квалификации к Евро-2020 это работает лучше всего. Причем практически со всеми соперниками.
За пять матчей сборная России забила 17 голов. Из них девять – Сан-Марино, четыре – Казахстану, два – Шотландии, по одному – Кипру и Бельгии.
Что интересно – наши забили всем своим соперникам. А от прострелов/подач российских футболистов убереглись только бельгийцы.
- Первый гол Казахстану – Черышев замкнул подачу Ионова;
- Второй гол Казахстану – Черышев забил после прострела Дзюбы;
- Третий гол Казахстану – Дзюба прострелил на Черышева, и тот забил;
- Первый гол Сан-Марино – автогол случился после прострела Головина;
- Пятый гол Сан-Марино – Дзюба забил с навеса Головина;
- Восьмой гол Сан-Марино – Смолов реализовал момент после подачи Дзюбы;
- Девятый гол Сан-Марино – Дзюба откликнулся на прострел и добил мяч в ворота;
- Гол Кипру – Ионов был точен с прострела Кудряшова;
- Первый гол Шотландии – Дзюба реализовал момент после срезки Робертсона;
- Второй гол Шотландии – автогол после прострела Головина, навязал борьбу Жирков.
Итого: забито 17 голов, с прострелов и подач – десять.
Станислав Черчесов со своим тренерским штабом не ломают то, что так хорошо работает. Кажется, нейтрализовать атаки сборной России просто – надо не дать разбежаться атакующим игрокам по флангам, заблокировать Дзюбу. В какой-то степени соперникам это удавалось в каждом из пяти матчей.
А потом удаваться перестало. Результат вы знаете.