В группе «Зенита» теперь страшный расклад. Можно выйти в плей-офф или вообще вылететь из еврокубков

Оставшиеся матчи (игры пройдут 10 декабря):

«Бенфика» – «Зенит»

«Лион» – «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» обеспечил себе весеннюю часть Лиги чемпионов. Все варианты исходов:

Победы «РБ Лейпцига» и «Зенита». Оба клуба выходят в плей-офф ЛЧ, «Лион» – в Лигу Европы.

Победа «РБ Лейпцига» и поражение «Зенита». «Лейпциг» проходит в весеннюю часть Лиги чемпионов. Три команды набирают по семь очков и считают дополнительные показатели. При таком случае сначала учитывают очки (статья 17 регламента), которые команды набрали в матчах между собой. Тогда «Зенит» (7) будет выше «Бенфики» (6) и «Лиона» (4).

Поражение «Лейпцига» и победа «Зенита». Три команды набирают по 10 очков. Все решается по тем же дополнительным показателям, где сначала учитывают очки в личных встречах. Здесь уже «Лион» (7) выше «Лейпцига» (6) и «Зенита» (4). Тогда «Зенит» попадет только в Лигу Европы.

Ничьи «РБ Лейпцига» и «Зенита». Повторение первого варианта: оба клуба выходят в плей-офф ЛЧ, «Лион» – в Лигу Европы. При ничьей в другом матче «Зениту» важно не проиграть: при поражении соперники будут выше.

Поражения «РБ Лейпцига» и «Зенита». «Лион» и «РБ Лейпциг» проходят в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» и «Бенфика» считают дополнительные показатели по личным встречам. Первую игру «Зенит» выиграл со счетом 3:1. При поражении в один мяч в Лигу Европы пройдет «Зенит», при проигрыше с другим счетом – «Бенфика».