Одним решением VAR счет 0:2 легко превратили в 1:1

К середине первого тайма «Интер» атаковал и уверенно выигрывал у «Славии» с минимальным счетом после гола Лаутаро Мартинеса. Так вышло, что Мартинес забивал в четырех из пяти матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Но впервые забил в игре с этим соперником.

Позже преимущество увеличил Ромелу Лукаку. Он уже праздновал, когда в эпизод вмешался судья. Система VAR зафиксировала фол в штрафной «Интера» прямо перед голевой атакой. Гол отменили, момент откатили, пенальти в ворота «Интера» поставили. Так Соучек сравнял счет.

Твиттер «Интера» грустно рассказывал о событиях: