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#VAR #Футбол #Лига чемпионов #Интер #Славия Прага

Одним решением VAR счет 0:2 легко превратили в 1:1

28 ноября 2019, 00:02

AFLO/Global Look Press

К середине первого тайма «Интер» атаковал и уверенно выигрывал у «Славии» с минимальным счетом после гола Лаутаро Мартинеса. Так вышло, что Мартинес забивал в четырех из пяти матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Но впервые забил в игре с этим соперником. 

Позже преимущество увеличил Ромелу Лукаку. Он уже праздновал, когда в эпизод вмешался судья. Система VAR зафиксировала фол в штрафной «Интера» прямо перед голевой атакой. Гол отменили, момент откатили, пенальти в ворота «Интера» поставили. Так Соучек сравнял счет.

Твиттер «Интера» грустно рассказывал о событиях:

«Интер» увеличивает преимущество. Нет, не увеличивает! Пробьем пенальти!», – так отреагировал на эпизод твиттер «Славии».

Лига чемпионов бывает и такой, хотя на результат решение VAR все равно не повлияло. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Интера».

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